Artur Gadowski już od 2009 roku tworzy rodzinę patchworkową. Z pierwszą żoną Barbarą wziął ślub w 1988 roku, gdy miał zaledwie 21 lat. Para ma troje dzieci - Wiktorię, Kacpra i Zuzannę. Przez wiele lat Artur i Barbara tworzyli zgrany duet, jednak się rozstali. W 2009 roku muzyk wziął ślub z Irminą. Dwa lata wcześniej mówił jednak o niej w wywiadzie dla "Angory". Wspomniał wtedy, że został ojczymem dla jej córki. "Mamy dziesięcioletnią córkę Idę, której jestem ojczymem" - powiedział. Teraz Ida wkroczyła w nowy etap w życiu.

REKLAMA

Zobacz wideo Dominika Serowska i Marcin Hakiel wezmą ślub? "Nie będzie ślubu kościelnego"[materiał wydawcy kobieta.gazeta.pl]

Artur Gadowski pochwalił się weselem córki. Posypały się komentarze

Artur Gadowski ma już dorosłe dzieci, które zakładają swoje rodziny. Jak się okazuje, lipiec 2025 jest wyjątkowo intensywny w jego rodzinie i obfituje w liczne wesela. Zaledwie tydzień temu, 5 lipca, Artur Gardowski bawił się na weselu córki Zuzanny. Teraz natomiast w sobotę, 12 lipca, wydał za mąż Idę. "Kolejny tydzień zamknąłem drugim weselem i zostałem teściem po raz trzeci. Córeczka Idusia wyszła za mąż, w rodzinie witamy Kubę" - napisał muzyk na Facebooku.

Fani natychmiast ruszyli do komentowania i posypały się gratulacje. "Najpierw teściu do kwadratu, a teraz do potęgi trzeciej", "Się dzieje u państwa", "Maraton weselny! Miłości na nowej drodze życia dla dzieci", "Gratulacje. Córy wyfruwają z gniazdek, a wy zaczynajcie drugą młodość", "Gratulacje! Miesiąc pełen zabaw i szczęścia", "Samych radości dla pary młodej. Małżeństwo to podróż w nieznane, więc życzę wspaniałej podróży" - komentowali fani. Redakcja Plotka również przyłącza się do gratulacji!

Artur Gadowski pochwalił się ślubem Zuzanny. Chwilę później odpalił się po niemiłym komentarzu

W sobotę 5 lipca Artur Gadowski bawił się na ślubie Zuzanny. Wtedy wrzucił zdjęcie z ukochaną córką i napisał: "I tak wczoraj zostałem teściem po raz drugi. Zuza got married! (Zuza wyszła za mąż! - z ang.) W rodzinie witamy Huberta". Pod postem posypały się gratulacje, ale jednej internautce nie spodobał się angielski zwrot we wpisie muzyka. "A tak po polsku to wstyd?! Zawsze Polacy mieli słabość do zachodu, czuli się gorsi i tak są postrzegani" - skomentowała oburzona użytkowniczka. Muzyk postanowił jej odpowiedzieć. "A tak po polsku, Zuza wyszła za mąż, pasuje? Proszę trochę wyluzować" - odpisał krótko, a stanowczo Gadowski. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.