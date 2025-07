12 lipca Iga Świątek zapisała się na kartach historii światowego tenisa, wygrywając Wimbledon. Polka zdominowała finałowe starcie, pokonując Amandę Anisimovą 6:0, 6:0, i zdobyła swój szósty tytuł wielkoszlemowy. Mimo spektakularnego zwycięstwa niektórzy zauważyli, że brytyjskie media skupiły się nie na niej, a na księżnej Kate, która także obecna była na wydarzeniu.

Księżna Kate ważniejsza niż wygrana Igi Świątek? Polka pokazała brytyjskie media po finale Wimbledonu

Do rozpoczęcia finału nie było pewne, czy żona księcia Williama pojawi się na Wimbledonie. Księżna Kate, będąca patronką All England Lawn Tennis and Croquet Club, od pewnego czasu omija część publicznych wydarzeń ze względów zdrowotnych. Nie da się ukryć, że jej obecność na trybunach i wręczenie trofeum Idze Świątek było dla Brytyjczyków wydarzeniem o ogromnym znaczeniu. Okazało się jednak, że dużo większym niż sam finał turnieju.

Jak relacjonuje edukatorka seksualna z Polski Kasia Koczułap, która przebywała w Londynie w dniu finału, w brytyjskich gazetach niemal całkowicie pominięto triumf Polki. "Przejrzałam na lotnisku wszystkie gazety i Brytyjczyków interesuje najbardziej księżna. Jak wyglądała, co mówiła, jak reagowała. Na żadnej okładce nie ma Igi. Za to Kate była na dwóch czy trzech" - napisała w mediach społecznościowych Koczułap. Zdjęcie okładki jednej z gazet zobaczysz w naszej galerii na górze strony.

Matylda Damięcka podsumowała sukces Igi Świątek po swojemu

Triumf Igi Świątek na Wimbledonie zainspirował nie tylko fanów sportu, ale również artystów. Matylda Damięcka, znana z tworzenia symbolicznych grafik, w swoim najnowszym dziele połączyła charakterystyczne elementy: tenis i ulubione danie Świątek, czyli makaron z truskawkami. Ilustracja przedstawia więc truskawkę w kolorze piłki tenisowej z makaronem na szczycie i imieniem "Iga" w centrum. Grafika szybko podbiła internet, a pod postem artystki pojawiły się setki entuzjastycznych komentarzy od zachwyconych internautów.