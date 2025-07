Nowe zdjęcia Nawrockiej wywołały lawinę komentarzy. Tak spędza weekend

Karol Nawrocki przygotowuje się do objęcia najważniejszego urzędu w państwie. Już 6 sierpnia zostanie zaprzysiężony na prezydenta Polski, po wygranej w drugiej turze wyborów z Rafałem Trzaskowskim. W tym czasie jego żona, Marta Nawrocka, coraz śmielej integruje się z internautami w swoich mediach społecznościowych. Teraz przyszła pierwsza dama podzieliła się zdjęciami z wizyty na Lubelszczyźnie.

Marta Nawrocka pokazała zdjęcia z wizyty na Lubelszczyźnie. Internauci ruszyli do komentowania

Marta Nawrocka w weekend odwiedziła Muzeum Wsi Lubelskiej i podzieliła się relacją z tego wydarzenia w mediach społecznościowych. Jak się okazało, to nie była jej pierwsza wizyta w tym miejscu. "Muzeum Wsi Lubelskiej - jak obiecałam, tak wróciłam!" - przekazała na Instagramie. Wygląda na to, że jej kolejne odwiedziny były udane. "Śpiew ptaków, urok dawnej wsi i wspaniałe KGW (Koło Gospodyń Wiejskich - przyp. red.) oraz przemili mieszkańcy Lubelszczyzny - to zdecydowanie przepis na udany weekend. Polecam każdemu!" - dodała Nawrocka. Na zdjęciach widzimy m.in., jak żona Karola Nawrockiego piecze kiełbasę, rozmawia z lokalnymi mieszkańcami i otacza się zwierzętami.

Pod postem Nawrockiej od razu pojawiły się komentarze. Część internautów była pod wrażeniem miejsca, do którego wybrała się przyszła pierwsza dama. "Byliśmy z mężem parę lat temu i bardzo chętnie wrócimy, polecam oprowadzanie z przewodnikiem, można dowiedzieć się dużo więcej, niż zwiedzając samemu", "Super. Bardzo lubię zwiedzać takie miejsca", "Pozdrawiam ciepło" - czytamy.

Marta Nawrocka wybrała się z córką w Bieszczady

To nie jedyny wakacyjny wyjazd Marty Nawrockiej w ostatnim czasie. Zaledwie kilka dni wcześniej żona przyszłego prezydenta Polski opublikowała na Instagramie zdjęcia z wypadu w Bieszczady. Towarzyszyła jej siedmioletnia córka, Kasia. "Tu czas płynie wolniej. Polska jest najpiękniejsza!" – napisała wówczas pod zdjęciami, na których widać, jak spacerują po górskich szlakach i wspólnie zbierają kwiaty. Fotografie szybko przyciągnęły uwagę internautów, którzy zasypali post komentarzami.