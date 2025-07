Dominik Więcek to znany influencer, który nie ogranicza swojej działalności do mediów społecznościowych. Od lat pracuje także jako choreograf, fotograf, tancerz, stylista oraz reżyser ruchu. Jest także kostiumografem. Przez jakiś czas współpracował z Polskim Teatrem Tańca w Poznaniu. Jego instagramowy profil obserwuje 140 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie od dłuższego czasu publikował kadry ze swoim partnerem, Markiem Christophem Klee. Okazuje się, że zakochani stanęli na ślubnym kobiercu.

Dominik Więcek wziął ślub. Pochwalił się kadrami z uroczystości

Dominik Więcek pochwalił się w mediach społecznościowych kadrami ze ślubu. Wyjątkowa uroczystość odbyła się 5 lipca w Danii. Wesele było naprawdę oryginalne. Więcek i jego ukochany postawili na nietypowe stroje. Influencer wybrał koronkowy kostium w jasnym kolorze, a Mark Christoph Klee zaprezentował się w zdobionej kamizelce oraz spodniach z prostymi nogawkami. Na kadrach zamieszczonych przez Dominika Więcka widać, że tego dnia poruszali się na koniu, a także płynęli łódką. Wesele odbyło się w plenerze i nie mogło zabraknąć na nim bliskich osób influencera. Wygląda na to, że mieli doskonałą zabawę do białego rana. Gratulujemy!

Dominik Więcek zasypany komentarzami. Internauci zachwyceni uroczystością. "Ale piękny anturaż"

Dominik Więcek mógł liczyć na natychmiastowy odzew ze strony internautów. Pod jego publikacją zaroiło się od komentarzy. "Ale piękny anturaż. Coś wspaniałego naprawdę! Stroje, otoczenie, łódki, konie. Pięknie, pięknie, pięknie, a do tego wy! Wspaniali! Gratuluję i dużo, dużo nieustannej miłości", "Niech Wasza wspólna przyszłość będzie pełna radości, przygód i niekończącej się miłości. Świat jest lepszy, kiedy tacy ludzie jak wy są razem", "Jak wy pięknie razem wyglądacie. Samych pogodnych dni na waszej drodze życia!" - czytamy. Głos zabrała także Paulina Mikuła, z którą Dominik Więcek często publikuje wspólne treści w mediach społecznościowych. "Cudni. Love you" - napisała influencerka pod zdjęciami.