Iga Świątek zapisała właśnie kolejną piękną kartę w historii polskiego sportu, zdobywając po raz pierwszy w karierze tytuł na kortach Wimbledonu. Polacy, jak to mają w zwyczaju, nie zawiedli pod względem kreatywności. Już kilka minut po meczu internet zalały memy, przeróbki zdjęć i zabawne filmiki. Nie zabrakło też motywu ulubionej potrawy Świątek - makaronu z truskawkami - który ponownie zawładnął wyobraźnią internautów. Do tej symboliki nawiązała również Matylda Damięcka, znana z tworzenia mocnych i symbolicznych grafik komentujących aktualne wydarzenia w kraju i na świecie.

Matylda Damięcka łączy triumf Igi Świątek z ulubioną potrawą tenisistki. Internauci zachwyceni

Najnowszy post na Instagramie Matyldy Damięckiej, odwołujący się właśnie do sukcesu Igi i wspomnianego makaronu z truskawkami, spotkał się z dużym zainteresowaniem i entuzjastycznym odbiorem wśród internautów - jak zwykle w przypadku jej twórczości. Grafika przedstawia hybrydę trzech elementów: truskawki, piłki tenisowej i... makaronu. Owoc ma kolor piłki tenisowej, z charakterystycznym szwem, a na górze - szypułce towarzyszą świderki. W centrum umieszczono imię "Iga". Pod postem artystki zaroiło się od komentarzy. "Matylda! Nagroda Nobla za kreatywność, zdolność, niesamowity talent! Uwielbiam to", "Najlepsze co dziś zobaczyłam", "Temat wyczerpany w cudownie pomysłowy sposób!", "Jak zawsze w punkt" - pisali. Wspomnianą grafikę zobaczysz tutaj:

Iga Świątek uwielbia makaron z truskawkami. Co na to Włosi?

Po tym, jak Iga Świątek przyznała, że jej ulubionym daniem jest makaron z truskawkami, we Włoszech rozpętała się kulinarna burza. Tamtejsze media nie kryły oburzenia, określając to danie mianem "koszmaru" i "kulinarnej tragedii". Głos zabrał także Matteo Brunetti, włoski kucharz znany w Polsce. Choć nie ukrywał, że takie połączenie budzi jego sprzeciw, znalazł pewien kompromis. - Trzeba jednak patrzeć na to, że w Polsce to letni klasyk i nie ma co wchodzić w smaki Polaków, dopóki nie psują włoskich świętości, nie dolewają śmietany do carbonary ani nie kładą ananasa na pizzę - stwierdził Brunetti w rozmowie z Plotkiem. Kucharz w kulinarnych upodobaniach Igi Świątek znalazł także coś, co uznał za "okoliczność łagodzącą". Co to takiego? O tym przeczytasz tutaj: Świat huczy o kulinarnym wyborze Świątek. Włoski kucharz znalazł okoliczność łagodzącą.