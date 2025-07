Magda Steczkowska wybrała się z mężem na wakacje. Na Sardynii korzysta z wolnego czasu, spędzając go na plaży i w lokalnych restauracjach. Oczywiście wszystko relacjonuje na Facebooku, gdzie zamieściła już wiele zdjęć z różnych miejsc. Fanki są zachwycone i chętnie komplementują piosenkarkę. Tymczasem nie wszystkim spodobały się zdjęcia Magdy Steczkowskiej. Hejterki ruszyły do ataku, ale odpowiedź poszła im w pięty.

Magda Steczkowska reaguje na hejt. Nieźle odpisała!

Magda Steczkowska jest wyjątkowo aktywna na Facebooku i zamieszcza kolejne zdjęcia niemal co kilka godzin. Ma oczywiście do tego pełne prawo, w końcu to jej profil. Nie dla wszystkich jest to jednak jasne i niektóre internautki postanowiły poinformować ją, że... mają dość. "Za dużo tej Magdy ostatnio" - napisała jedna z internautek. Steczkowska nie pozostawiła tych słów bez odpowiedzi i przy okazji postanowiła wyjaśnić, jak działają algorytmy. "Pani Mario, wystarczy nie obserwować, jeżeli to pani przeszkadza. I dla pani wiadomości, komentując, sprawia pani, że algorytm jeszcze więcej będzie pani wyświetlał moich postów więc... nie polecam. Za to pozdrawiam serdecznie i żegnam" - napisała z klasą.

Inna internautka też podzieliła się swoją frustracją, pisząc: "O matko, litości, znowu ona". I tym razem Magda Steczkowska zareagowała. "No tak! Bo tu mój profil pani Elżbieto i pani jest tu gościem, nie ja, ale może pani spokojnie opuścić to miejsce. Ja serdecznie zapraszam jedynie tych, którym ze mną po drodze, a pani chyba przeszkadza już sama moja aparycja, więc pożegnam się, życząc pięknego dnia" - napisała. Z kolei fani Magdy Steczkowskiej docenili jej pełne szacunku wypowiedzi, ale przede wszystkim liczne zdjęcia. "Uwielbiam pani naturalność", "Piękna jak zawsze", "Jest pani świetna. Uwielbiam tę pani naturalność oraz ten dystans do siebie" - pisali oczarowani.

Magda Steczkowska porównywana do Agaty Dudy. Odpowiedziała z klasą

Co ciekawe, Magda Steczkowska nieraz spotkała się z komentarzami, że jest podobna do żony prezydenta, Agaty Dudy. Obie cenią sobie elegancję, a internauci zwrócili uwagę, że mają podobne rysy twarzy, nie wspominając o charakterystycznej fryzurze. - Pani prezydentowa jest piękną kobietą, więc takiego porównania sobie życzę - tak skomentowała tę sprawę sama Steczkowska dla Wideoportalu. Duda i Steczkowska przy okazji pewnego wydarzenia zrobiły sobie wspólną fotografię. Co ciekawe, wspomniane zdjęcie zostało zrobione z inicjatywy Agaty Dudy. - Koniecznie musimy mieć zdjęcie. Jak siostry - padło wówczas. Więcej na temat przeczytacie TUTAJ.