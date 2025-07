Darek Stolarz zasłynął dzięki "Totalnym remontom Szelągowskiej" w TVN, a niedawno przeszedł do Polsatu, gdzie można go oglądać w programie "Nasz nowy dom". Dzięki tym formatom zdobył spore grono fanów (na Instagramie obserwuje go ponad 191 tysięcy osób!), z którymi utrzymuje stały kontakt. Nic więc dziwnego, że gdy jego córka Angela wzięła ślub, to pochwalił się tym na swoim profilu, wrzucając mnóstwo zdjęć z tego wydarzenia.

Darek Stolarz pokazał zdjęcia ze ślubu córki. Tak wystroiła się jego żona

Darek Stolarz wrzucił na Instagram i InstaStories mnóstwo zdjęć ze ślubu i wesela Angeli. W opisie nie ukrywał emocji i przyznał, że to jeden z najważniejszych dni w jego życiu. Przy okazji rozbawił fanów opisem. "Są w życiu dni, które pamięta się na zawsze, a ich wspomnienie sprawia, że serce zaczyna bić nieco szybciej. Takim dniem na pewno jest ślub dziecka. Angela wychodzi za mąż, mając w sercu wszystko, co mogliśmy jej przekazać i rusza we własną drogę. Dumna, piękna mama i nowożeńcy. PS. Michał trzymaj się, stworzyliśmy potwora, teściowie" - napisał.

Fani docenili żart Darka Stolarza i nie ukrywają rozbawienia jego słowami. Zwrócili też uwagę na ślubną stylizację żony Darka, Katarzyny, nie kryjąc zachwytu. "Stworzyliśmy potwora, piękne! Mój mąż tez tak o córkach będzie mówił", "Omg hahaha, najlepszy opis. Ale żona przepięknie wyglądała, gratulacje dla młodej pary", "Pięknie wyglądacie. Życzę młodej parze wszystkiego dobrego na nowej drodze życia", "Wszyscy pięknie, a mama panny młodej obłęd", "Pani Kasia jak gwiazda z czerwonego dywanu" - pisali i przy okazji gratulowali młodej parze. Redakcja Plotka również przyłącza się do gratulacji.

Darek Stolarz przeszedł do programu "Nasz nowy dom". Tak został oceniony

Darek Stolarz znalazł się pod lupą współpracowników z programu "Nasz nowy dom". Architekt Maciej Pertkiewicz w rozmowie z Newserią wyznał, co o nim sądzi. "Jest bardzo fajnym nabytkiem do naszego programu, to jest dla nas bardzo cenna postać. Darek jest bardzo pracowity, bardzo kreatywny, a to niezwykle ważne, bo w formacie 'Nasz nowy dom' wszystko się dzieje bardzo szybko. To jest zaledwie pięciodniowy remont i na przykład wcześniej nie mieliśmy możliwości zrobienia jakiegoś mebla na wymiar, bo nie było na to czasu, a Darek właśnie ze swoją kreatywnością i sprawczością daje nam taką możliwość i jeszcze robi nam rzeczywiście fajne meble" - przekazał architekt. Nie ma żadnych zastrzeżeń w związku ze współpracą z Darkiem Stolarzem. "Ja dopiero zacząłem z nim pracować, ale już widzę, że pracuje nam się bardzo dobrze, zarówno na planie, jak i poza planem. Jak sobie ustalamy na przykład jakieś rzeczy już techniczne co do naszych projektów, to mamy bardzo dobry kontakt, tak że ta współpraca jak na razie układa się super" - przekazał.