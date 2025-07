12 lipca odbył się finałowy mecz Wimbledonu w grze pojedynczej kobiet. Iga Świątek na korcie zmierzyła się z Amerykanką Amandą Anisimovą. Nasza tenisistka nie dała rywalce szans i zwyciężyła 6:0, 6:0. Chwilę przed godziną 23 Świątek zwróciła się do fanów na Instagramie. "CO? Nie mogę jeszcze w to uwierzyć. Jestem taka szczęśliwa" - napisała.

Iga Świątek przemówiła na Instagramie po wygraniu Wimbledonu

Do wpisu Świątek dołączyła zdjęcie, na którym pozuje ze swoją ekipą, a w dłoniach trzyma trofeum za wygrany turniej. Nagrodę odebrała z rąk samej księżnej Kate, która była obecna na wydarzeniu. Ten wyjątkowy moment również uchwyciły kamery. Jeremy Freeman, ekspert od czytania z ruchu warg, odszyfrował, co księżna miała przekazać Idze Świątek, wręczając jej trofeum. - Cudowne, niezwykłe osiągnięcie, bardzo dobra robota. Gratulacje i ciesz się tym. Ciesz się świętowaniem w domu - miała powiedzieć, dodając, aby tenisistka pamiętała również o czasie na odpoczynek.

Post Igi Świątek błyskawicznie dotarł do jej fanów, a wpis zalała fala komentarzy z gratulacjami. Piękne słowa płyną do polskiej tenisistki z całego świata. "Jesteś wielka!", "Nikt bardziej na to nie zasłużył", "Absolutna duma! Iga jesteś świetna i pokazujesz, że trzeba walczyć do końca" - czytamy.

Ekspertka skomentowała zachowanie Igi Świątek po wygranej

Tuż po wygraniu Iga Świątek pobiegła uściskać obecnych na trybunach bliskich, w tym tatę i siostrę. Gratulacje osobiście złożyła jej również Courtney Cox, która także na żywo obserwowała mecz. Następnie tenisistka odebrała trofeum, po którym wygłosiła krótkie przemówienie. Ekspertka od PR Marta Rodzik jest zachwycona zachowaniem i postawą Świątek. - Opanowana i skupiona Iga Świątek wygrała turniej z Amerykanką Amandą Anisimovą. Niesamowita radość, naturalna reakcja tenisistki po wygranej pobiegła do trenera, potem uściskać tatę i siostrę - powiedziała nam Marta Rodzik. - Ma naturalny wizerunek zdolnej młodej kobiety, która świetnie pokazuje swoją autentyczność. Dzięki temu zyskuje wielu fanów, którzy kochają ją za to, jaka jest. Iga Świątek to solidna marka osobista - dodała ekspertka.