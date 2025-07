Anisimova rozpłakała się po meczu. To, co zrobiła księżna Kate, poruszyło wszystkich

Finał Wimbledonu 2025 przejdzie do historii nie tylko ze względu na wynik, ale również za sprawą emocji, które rozegrały się poza kortem. Amanda Anisimova, zdruzgotana po bolesnej porażce w swoim pierwszym finale Wielkiego Szlema, opuściła kort centralny we łzach. Okazało się, że w najtrudniejszych chwilach wsparcia udzieliła jej sama księżna Kate.

Amanda Anisimova mogła liczyć na wsparcie księżnej Kate

22-letnia Amerykanka nie zdołała ugrać nawet jednego gema w meczu z Igą Świątek, przegrywając 0:6, 0:6. To najdotkliwsza porażka w finale Wimbledonu kobiet od ponad 100 lat. Zmagając się z ogromnym zawodem, Anisimova opuszczając kort, z trudem powstrzymywała łzy. Wkrótce potem finalistki otrzymały trofea z rąk księżnej Walii, która od lat pełni funkcję patronki All England Club. Żona księcia William podeszła do Anisimovej, poświęcając jej chwilę na osobistą rozmowę. Jak się okazało, był to gest, który tenisistka zapamięta na bardzo długo.

Anisimova przyznała po meczu, że rozmowa z księżną Kate poruszyła ją niemal równie mocno, jak sam mecz. - To był tak wielki zaszczyt ją poznać. Nie byłam pewna, czy będzie dziś obecna, więc naprawdę miło było ją zobaczyć - powiedziała dziennikarzom tuż po finale. Choć nie zdradziła, o czym dokładnie rozmawiały, zaznaczyła, że Kate zwróciła się do niej z bardzo ciepłym i wspierającym przesłaniem. - Powiedziała mi, żebym trzymała głowę wysoko. Powiedziała kilka zdań, które mnie wzruszyły - dodała Amanda, w końcu odzyskując uśmiech. - Myślę, że to był pozytyw dzisiejszego dnia i mogę spróbować skupić się na tym, a nie na meczu - podsumowała.

Księżna Kate nie od dziś wspiera zawodniczki

Jak donosi "Mirror", to nie pierwszy raz, gdy księżna Walii daje się poznać jako osoba wspierająca zawodniczki po porażkach. W 2023 roku wzruszyła się wspólnie z Ons Jabeur po jej drugiej przegranej w finale na Wimbledonie. Księżna Kate przytuliła ją podczas ceremonii wręczenia nagród. CZYTAJ TEŻ: Strój księżnej Kate na Wimbledonie miał ukryte znaczenie. "Po miesiącach milczenia"