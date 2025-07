Nowy projekt Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta zatytułowany "Idiots" zapowiada się niezwykle intrygująco - nie tylko za sprawą tematyki, ale także dzięki międzynarodowej obsadzie i niecodziennemu podejściu do historii. Film opowie o burzliwej relacji Fiodora Dostojewskiego - jednego z największych pisarzy literatury rosyjskiej i jego żony, Anny Dostojewskiej, pamiętnikarki i stenografki, która miała ogromny wpływ na jego twórczość. W rolę Anny wciela się brytyjska aktorka Aimee Lou Wood, znana m.in. z serialu "Sex Education" i trzeciego sezonu "Białego lotosu". Partneruje jej Johnny Flynn, który zagra samego Dostojewskiego. Zdjęcia do filmu ruszyły w czerwcu, a Aimee Lou Wood nie czekała długo, by podzielić się z fanami pierwszymi wrażeniami z planu filmowego w Polsce. Jeden akcent może wyjątkowo zaskoczyć.

Aimee Lou Wood pokazuje kulisy z planu. W tle... Maanam!

Na Instagramie Aimee Lou Wood opublikowała serię zdjęć zza kulis. Na pierwszym z nich - pełnym luzu i humoru - celuje środkowym palcem w obiektyw. "Na bok Hollywood. Teraz czas na POLiwood" - czytamy, co świadczy o tym, że na planie panuje świetna atmosfera. Prawdziwą niespodzianką okazał się jednak dodany do posta muzyczny akcent. Aktorka do wpisu dołączyła kultową piosenkę zespołu Maanam "Kocham cię, kochanie moje". Trudno o bardziej symboliczne nawiązanie do Polski. Gest ten został ciepło przyjęty zarówno przez fanów, wśród których znaleźć można także Polaków. "Aimee jest fanką Maanamu, o mój Boże", "Maanam to najlepszy zespół na świecie. Udanego pobytu w Polsce", "Nie mogę się doczekać tego filmu" - pisali podekscytowani internauci.

Aimee Lou Wood w filmie polskich reżyserów. Premiera planowana jest na 2026 rok

Film "Idioci" oparty jest na książce Andrew D. Kaufmana "The Gambler Wife: A True Story of Love, Risk, and the Woman Who Saved Dostoyevsky". Scenariusz, oprócz Szumowskiej i Englerta, współtworzyli Kasper Bajon ("Wielka woda") oraz Bríd Arnstein ("The Song of a Lost Boy"). Premiera filmu planowana jest na 2026 rok. Kulisy z planu i zaangażowanie aktorów sugerują, że twórcy podchodzą do materiału z dużą dbałością o szczegóły, zarówno historyczne, jak i emocjonalne.