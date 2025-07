W sobotę, 12 lipca 2025 roku, księżna Kate pojawiła się w loży królewskiej na Wimbledonie, by z bliska oglądać finał kobiecego turnieju, w którym zmierzą się Iga Świątek i Amanda Anisimova. Jej obecność jak zawsze przyciągnęła uwagę fotoreporterów, zwłaszcza że w ostatnim czasie media obiegły niepokojące informacje o wycofaniu się żony księcia Williama z wydarzeń publicznych. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia dokumentujące udział księżnej Kate w sportowym wydarzeniu.

Księżna Kate olśniła na Wimbledonie. Tak zaprezentowała się na finale Igi Świątek

Żona księcia Williama jak zwykle postawiła na elegancję i klasę. Tego dnia wybrała jasny komplet - plisowaną spódnicę i dopasowaną marynarkę w tym samym odcieniu. Stylizację dopełniała charakterystyczna zielono-fioletowa kokarda, symbol All England Lawn Tennis and Croquet Club - organizatora prestiżowego turnieju wielkoszlemowego.

Księżna Kate przybyła na miejsce około godzinę przed rozpoczęciem meczu i zasiadła w tzw. royal box, czyli loży królewskiej. Było to kolejne z jej licznych wystąpień na Wimbledonie - Kate regularnie uczestniczy w tym wydarzeniu od lat. Od 2016 roku pełni funkcję patronki klubu, co jeszcze bardziej podkreśla jej bliskie związki z turniejem. Księżna Kate nie tylko będzie dopingować zawodniczki, ale także wręczy trofeum zwyciężczyni.

Księżna Kate rok wcześniej także pojawiła się na finale Wimbledonu

