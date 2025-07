Żona prezesa Lufthansy doprowadziła do tragedii na drodze. Nie żyje 24-letnia kobieta

Według Corriere News, Vivian Spohr we wtorek 8 lipca prowadziła BMW X5, gdy potrąciła 24-letnią Gaię Costę na przejściu na pieszych w ekskluzywnym włoskim kurorcie Porto Cervo. Media donoszą, że 51-latka kontynuowała jazdę do momentu, gdy świadkowie zdarzenia interweniowali i zatrzymali ją. Ponoć kobieta była w takim szoku, że zemdlała.

Wypadek żony prezesa Lufthansy. Doprowadziła do tragedii na drodze

Na miejscu wypadku natychmiast pojawiły się policja i pogotowie. Mimo 20-minutowej reanimacji 24-letnia kobieta zmarła z powodu licznych obrażeń głowy. Media informują, że Vivian Spohr została przebadana na obecność alkoholu i narkotyków we krwi, ale wyniki były negatywne. Władze badają teraz, czy w czasie jazdy korzystała z telefonu komórkowego, który mógł rozproszyć jej uwagę.

Obecnie włoska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Prawnik Vivian Spohr zabrał już głos i zapewnił, że mimo powrotu kobiety do Niemiec, ta pozostaje do dyspozycji włoskich organów wymiaru sprawiedliwości. Zapewnił też, że "wyraziła głęboki żal" z powodu tragedii, do której doprowadziła. "Pani Spohr pozostaje do pełnej dyspozycji włoskich organów ścigania. Jest świadoma, że tej ogromnej osobistej straty nie da się zrekompensować, ale podejmie działania mające na celu złagodzenie skutków tragedii" - poinformował prawnik.

Kim jest Vivian Spohr? Zajmuje się działalnością charytatywną

Na Sardynii Vivian Spohr przebywała w swojej wakacyjnej posiadłości, gdzie wybrała się na urlop. Na co dzień pełni funkcję patronki Help Alliance, organizacji, która jest wspierana przez Lufthansę i założona przez jej pracowników. Objęła to stanowisko we wrześniu 2014 roku. "Jestem dumna z pozytywnego rozwoju, jaki sojusz pomocowy przyjął w ostatnich latach. Nasze wspólne wysiłki pomogły zmienić życie i dać młodym ludziom na całym świecie perspektywę na przyszłość. Jestem wdzięczna, że mogłam być częścią tej podróży przez dziesięć lat" - powiedziała Vivian Spohr z okazji 25-lecia Help Slliance w tym roku. "Szczególne podziękowania kieruję do naszych wolontariuszy i hojnych darczyńców. Bez ich wsparcia nasze sukcesy byłyby nie do pomyślenia. Ich zaangażowanie i hojność to cenny wkład, który przynosi korzyści wielu potrzebującym. Z niecierpliwością czekam na dalszą pozytywną zmianę w przyszłości wraz z zespołem Help Alliance i wieloma oddanymi wolontariuszami, a tym samym pomagając tym, którzy najbardziej tego potrzebują" - dodała.