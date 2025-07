Michał Koterski publikuje w mediach społecznościowych kadry i informacje z życia prywatnego. 11 lipca aktor zamieścił na swoim instagramowym profilu post, w którym przekazał wiadomość o śmierci babci. "Dzisiaj o 5 rano odeszła moja ukochana babcia - zwana Dzidką. Przeżyła 95 lat i odeszła we śnie po cichu, aż do niej niepodobne. Zawsze była głośna, gadatliwa, pełna energii, pewnie dlatego tak dobrze się dogadywaliśmy" - napisał Michał Koterski w mediach społecznościowych.

Michał Koterski wspomniał o pomocy babci. "Stanęła tak dzielnie na wysokości zadania"

We wpisie Koterski zapewnił o tym, że zawsze mógł liczyć na babcię. Wspierała go w najtrudniejszych momentach jego życia. "Dzidka nie lubiła sprzeciwu, nie owijała w bawełnę, stawiała sprawy jasno i dosadnie. Pewnie dlatego stanęła tak dzielnie na wysokości zadania, kiedy spadłem na samo dno i przyjęła mnie pod swój dach. Na pewno nie było to dla niej łatwe, kiedy patrzyła, jak jej jedyny ukochany wnuczek się stacza, ale jak to się mówi, nie pitoliła się ze mną i zawsze potrafiła mnie postawić do pionu" - napisał aktor. Babcia była zawsze dumna z Michała Koterskiego. "Cieszę się, że mogła zobaczyć, jak wzrastam, jak się podnoszę, jak zostaję ojcem, jak spełniam marzenia. Była zawsze ze mnie taka dumna. Zawsze i wszędzie się mną chwaliła, nawet gdy upadałem" - czytamy we wpisie Michała Koterskiego. Aktor wspomniał także o zmarłym dziadku. "Żegnaj babciu Dzidko. Ukochaj, przytul ode mnie dziadka i ustaw anioły do pionu" - skwitował aktor we wpisie.

Michał Koterski zasypany komentarzami. Podziękował za wsparcie

Pod publikacją Michała Koterskiego pojawiło się sporo komentarzy od poruszonych internautów. "Ogromne wyrazy współczucia. Tak pięknie napisałeś, że wzruszyłam się totalnie", "Trzymaj się" - pisali. Aktor zareagował na ogromny odzew ze strony internautów. "Dzięki kochani, potraficie wesprzeć człowieka. Spróbowalibyście nie wesprzeć, to Dzidka ustawiłaby was do pionu" - napisał Michał Koterski w sekcji komentarzy.