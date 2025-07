Nowe wieści o byłym muzyku Perfectu. Wcześniej mieszkał w DPS-ie

Wojciech Morawski to znany perkusista i były członek zespołu Perfect. W ostatnich latach Polska Fundacja Muzyczna pozyskiwała środki na pokrycie kosztów pobytu muzyka w Domu Pomocy Społecznej w Sulejówku pod Warszawą. Zorganizowano nawet specjalną zbiórkę na dofinansowanie leczenia, rehabilitacji oraz poprawkę warunków do życia. Teraz muzyk zamieszkał w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.

Wojciech Morawski wymaga stałej opieki. "Wysyłamy tam rehabilitanta"

Prezes Polskiej Fundacji Muzycznej udzielił wywiadu dla "Faktu" i opowiedział o aktualnym miejscu zamieszkania Morawskiego oraz o jego stanie zdrowia. "Wojtek Morawski jest w Domu Aktora w Skolimowie. On tam rezyduje, mieszka i żyje, ma opiekę. Skolimów oferuje pewien standard opieki, jak wiadomo. My dodatkowo wysyłamy tam dwa, trzy razy w tygodniu rehabilitantów, żeby mu pomóc utrzymać formę, żeby mógł spacerować" - powiedział w rozmowie Tomasz Kopeć. Wspomniał także o tym, jak wygląda codzienność muzyka. "Jak taka starsza osoba usiądzie w pokoju, to mijają dni i niespecjalnie jest aktywna sama z siebie. Ciało troszeczkę się rozleniwia i ciężko funkcjonują stawy i mięśnie. Dlatego wysyłamy tam rehabilitanta właśnie na koszt fundacji" - dodał.

Krzysztof Skiba spotkał Wojciecha Morawskiego. "Traci pamięć"

W kwietniu 2024 roku Krzysztof Skiba zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym opowiedział o spotkaniu z Wojciechem Morawskim. Muzyk wspomniał o problemach z pamięcią byłego członka zespołu Perfect. "Jaki jest problem Wojtka? Pytam go, jak mu tam jest w tym Domu Pomocy Społecznej, w którym obecnie mieszka. Macha tylko ręką i się uśmiecha, a w okolicy oka widzę coś jakby łzę, ale może to tylko złudzenie. - Masz swój pokój, czy mieszkasz z innymi? - pytam. - Nie wiem - odpowiada. Ta odpowiedź mnie dobija. Facet, który grał w takich zespołach jak Klan, Breakout, Porter Band i Perfect traci pamięć. Wojtek ma jeszcze stare auto. Można by je sprzedać, byłaby kasa na leki, ale nie wie, co z nim zrobił, ani gdzie zaparkował" - pisał Skiba na Instagramie.