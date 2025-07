Nicole Kidman zaskoczyła swoich fanów naturalnym wyglądem. Podczas rodzinnych wakacji w Europie aktorka zaprezentowała się bez peruki, pokazując swoje naturalne, kręcone włosy. Chwila została uwieczniona na Instagramie przez jej siostrzenicę, 27-letnią Lucię Hawley.

Nicole Kidman pokazała się bez peruki. Tak wyglądają jej naturalne włosy

Na zdjęciach opublikowanych na Instagramie widzimy Nicole Kidman w towarzystwie siostry Antonii oraz siostrzenicy Lucii - cała trójka pozuje na tle urokliwych chorwackich krajobrazów. Szczególną uwagę internautów przykuła jednak fryzura aktorki - długie, naturalne loki, które rzadko pokazuje publicznie. Fani aktorki od razu włączyli się w dyskusję pod postem. Zgodnie stwierdzili, że taki widok to prawdziwa rzadkość i Kidman powinna częściej pokazywać się w takim wydaniu. Czy aktorka weźmie sobie te rady do serca? Czas pokaże.

Choć przez lata często prostowała swoje loki, dziś aktorka otwarcie mówi, że tego żałuje. Podkreśla, że teraz docenia ich naturalne piękno i chce, by młodsze pokolenie także pokochało swoje włosy. "Uwielbiałam swoje loki w czasach 'Days of Thunder'. Małe dziewczynki, pokochajcie swoje naturalne włosy" - zaapelowała. Zdjęcie naturalnych włosów Nicole Kidman zobaczysz w naszej galerii na górze strony.

Nicole Kidman to mistrzyni metamorfoz. "Uwielbiam zmieniać swoje włosy"

Nicole Kidman od lat słynie z częstych zmian wizerunku. Zarówno na ekranie, jak i na czerwonym dywanie pojawia się najczęściej w perukach. Sama przyznaje, że stylizacja włosów to dla niej część procesu aktorskiego. "Uwielbiam zmieniać swoje włosy. To dla mnie jak część aktorstwa" - wyznała w programie "Sunrise". Co ciekawe, na tegorocznej Met Gali pojawiła się w krótkiej fryzurze w stylu pixie cut, co wywołało falę spekulacji, czy rzeczywiście zdecydowała się na odważne cięcie. Później Kidman wyjaśniła, że to również była peruka, a jej prawdziwe włosy pozostały nienaruszone. CZYTAJ TEŻ: Nicole Kidman brylowała w czerwieni w Cannes. Nie obyło się bez wpadki