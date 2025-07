Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli od miesięcy nie schodzi z medialnych nagłówków. Zarówno tancerz, jak i gwiazda "Klanu" nie stronią od komentarzy nawiązujących do ich wspólnej przeszłości, a każde takie wystąpienie tylko podsyca zainteresowanie i rozpala kolejne spekulacje internautów. Na ostatnim nagraniu Maciej Pela chyba chciał nieco zakpić z "Tańca z gwiazdami".

Zobacz wideo "Nigdy w tej kwestii nie będę skromny". Maciej Pela w "Ja wysiadam"

Maciej Pela zadrwił z Agnieszki Kaczorowskiej tańcząc. "Musimy odwalić jakiś romans"

Tym razem Maciej Pela opublikował na Instagramie wideo, w którym tańczy z kolegą. Wideo jest stylizowane na materiał z "Tańca z gwiazdami", z charakterystycznym montażem i dynamicznymi ujęciami. Internauci szybko zauważyli podobieństwo do telewizyjnego show, w którym Agnieszka Kaczorowska ma wziąć udział w jesiennej edycji. "Jak parodia 'TzG'' - napisała jedna z internautek, na co Pela odpowiedział z przekąsem. "Musimy z Adamem ubrać bardziej obcisłe stroje i odwalić jakiś romans. BROMANS!" - czytamy pod postem. Czy takie zaczepki Peli to jeszcze humor, czy już złośliwość w stronę Kaczorowskiej? Internet jest podzielony - jedni widzą w tym zabawną ironię, inni wytykają brak klasy i nieustanne rozdrapywanie ran.

Agnieszka Kaczorowska ma dość medialnych rewelacji Macieja Peli?

Nie da się ukryć, że każda wypowiedź Macieja Peli na temat jego małżeństwa dociera do Agnieszki Kaczorowskiej, co potwierdziła ostatnio w programie "Pytanie na śniadanie". Przy okazji rozmowy o nowym domu, do którego zamierza wprowadzić się jesienią, tancerka przyznała, że ostatnie dwa lata nie były dla niej łatwe, choć - jak zaznaczyła - nie dzieliła się tym publicznie. Jej zdaniem prywatne sprawy powinny pozostać poza mediami i Instagramem. To wyznanie mogło być nawiązaniem do byłego partnera, Macieja Peli, który wielokrotnie dzielił się szczegółami ich rozstania w mediach, w tym w głośnym wywiadzie u Żurnalisty. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Agnieszka Kaczorowska rozprawiała o nowym domu i wtem... wbiła szpilę Peli?