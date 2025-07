Paulina Krupińska jest niezwykle zapracowana. Na co dzień prowadzi "Dzień dobry TVN". Możemy ją również oglądać w wielu kampaniach reklamowych. Wykorzystała jednak wakacyjną przerwę i udała się wraz z mężem Sebastianem Karpielem-Bułecką i dziećmi na urlop. Prezenterka wyjawiła, że wypoczywali na Majorce. Na zdjęciach, które opublikowała w mediach społecznościowych, widzimy, że nie bawili się sami. W Hiszpanii ugościli ich Anna i Robert Lewandowscy.

Paulina Krupińska podzieliła się ujęciami z wakacji. Nie zabrakło Lewandowskich

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka pojechali z dziećmi Hiszpanii. Okazuje się, że wraz z nimi odpoczywali Anna i Robert Lewandowscy. "Turnus wakacyjny: Majorka 2025. Skład: najlepsza ekipa. Program: basen, śmiech, woda, chill na full, zero stresu. Efekty uboczne: brak ochoty na powrót" - napisała w poście na Instagramie prezenterka. "Dziękujemy Annie i Robertowi za gościnę i miejsce, które stało się naszym małym rajem na chwilę" - dodała. Na opublikowanych zdjęciach możemy zobaczyć, że wszyscy doskonale się bawili. Ten fakt nie dziwi - trenerka i prezenterka od lat się przyjaźnią. Krupińska i Karpiel-Bułecka zagrali z Lewandowskimi w padla. Szaleli również na basenie, a także wylegiwali się na plaży. Dzieci nurkowały. Wszyscy udali się również w podróż jachtem.

Robert Lewandowski w nowej fryzurze. Tak ocenił go ekspert

Na jednym ze zdjęć z wakacji, które opublikowała Krupińska, możemy zobaczyć piłkarza już w nowej fryzurze. Metamorfoza Lewandowskiego wzbudziła spore emocje w sieci - obecnie jest blondynem. Co na jego przemianę powiedział nam ekspert? - Robert Lewandowski postawił na wciąż wpisujące się w trendy strzyżenie typu buzz cut. To nic innego jak bardzo krótkie, wycieniowane boki i odrobinę dłuższa góra z często prostą grzywką. Nowe cięcie w połączeniu z jasnym blondem wygląda naprawdę dobrze - podkreślił fryzjer i stylista Michał Musiał w rozmowie z Plotkiem. - Fryzura dodała Lewandowskiemu nieco bardziej ekstrawaganckiego wyrazu. Trudno do czegokolwiek się przyczepić. Jest światowo i zgodnie z obecnymi trendami - podsumował.