Klaudia El Dursi jest jedną z popularniejszych w Polsce celebrytek, gdyż śledzi ją na Instagramie ponad milion obserwatorów. Gwiazda jest tam bardzo aktywna, a odkąd ogłosiła, że spodziewa się trzeciego dziecka, zaczęła głównie udostępniać treści związane z ciążą i macierzyństwem. Na początku lipca El Dursi opublikowała nagranie, na którym dyskutuje z partnerem na temat imienia dla pociechy.

Klaudia El Dursi prawie pokłóciła się z partnerem. Poszło o imię dla dziecka

Na nagraniu możemy zobaczyć Klaudię z partnerem, którzy siedząc na łóżku, dyskutują na temat imienia dla dziecka. Przypomnijmy, że gwiazda pozna płeć pociechy dopiero w dniu narodzin. - Poród za chwilunię, a my nie mamy imienia dla dziecka - skomentowała na starcie El Dursi. Po krótkiej wymianie zdań ukochany celebrytki wyjawił, że jego typem imienia dla dziewczynki jest Zosia. El Dursi się to jednak nie spodobało. - Zosia to jest twój typ? Mówisz teraz serio czy żartujesz? (...) Ja bym strasznie chciała dziewczynkę, ale mi się żadne imię nie podoba. Zosia tym bardziej mi się nie podoba, muszę cię zmartwić - odpowiedziała partnerowi kobieta. W dalszej cześć Klaudia podzieliła się jej propozycjami imion - wspomniała m.in. o Carmen, Daisy, Loli i Lunie. Te opcje nie spodobały się za to ukochanemu gwiazdy.

Para zgodziła się jednak na imię Nel oraz w przypadku umienia dla chłopca - Dante. El Dursi podoba się też Samuel oraz Aladyn. "Czy już wiem jak dziecko będzie miało na imię? Chyba nadal nie" - podsumowała rozważania z partnerem Klaudia w opisie nagrania.

W komentarzach pod filmikiem Klaudii El Dursi zawrzało. Internauci piszą o jednym

Nagranie El Dursi z mężem zebrało prędko wiele komentarzy. Niemal wszyscy internauci przyznali rację ukochanemu gwiazdy, który stwierdził, że zaproponowane przez Klaudię imiona - kojarzą mu się z imionami dla psów. "Imię Luna to ponoć najbardziej popularne psie imię dzisiejszych czasów", "On ma racje, Daisy to dla pieska", "Twój facet ma rację. Te imiona kojarzą mi się tak samo jak jemu z psem i serialami brazylijskimi", "Kochana, wszystkie te imiona słyszałam u psa" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.