Jeff Bezos poślubił Lauren Sanchez 27 czerwca 2025 w Wenecji. Trzydniowe wydarzenie przykuwało uwagę światowych mediów. Na miejscu pojawiła się śmietanka towarzyska - w tym m.in. rodzina Kardashian, Ivanka Trump czy Oprah Winfrey. Z doniesień wynika, że miliarder poważnie się wykosztował i wydał ok. 50 mln euro - czyli ponad 200 mln zł. Sanchez postanowiła opublikować pamiątkowe zdjęcia w sieci. Internautom nie umknął jednak fakt, że poddała je obróbce.

REKLAMA

Zobacz wideo Aktywiści zepsuli ślubne plany właścicielowi Amazona

Jeff Bezos ożenił się z Lauren Sanchez. Zdjęcie z ceremonii budzą wątpliwości

Od pamiętnego dla małżonków dnia minęły już ponad dwa tygodnie. Lauren Sanchez opublikowała w mediach społecznościowych dla posty. W jednym z nich zamieściła zdjęcia z przygotowań do ślubu, na których pozuje w sukni ślubnej od Dolce&Gabbana. W drugim wpisie możemy zobaczyć ją u boku ukochanego. Internauci wzięli pod lupę ujęcia i od razu wywęszyli spisek. Ocenili, że żona Bezosa postanowiła edytować fotografie. Użytkownicy zauważyli, że niektórzy goście weselni są zdeformowani, panna młoda ma za dużo palców, a jedno z krzeseł ma dziwnie skróconą nogę. "Co jest nie tak z jej palcami na pierwszym zdjęciu?", "Ile masz kciuków, dziewczyno?", "Coś tu jest nie tak", "Czy to eksperyment społeczny?" - grzmieli.

Niektórzy tłumaczyli, że większość osób panien młodych decyduje się na retusz zdjęć ze ślubu. "Panny młode edytują swoje zdjęcia już od co najmniej 20 lat", "Mój fotograf retuszuje, rozmazuje, poprawia i usuwa zdjęcia ze ślubu, a wiem, że milion osób też to robi. To najważniejszy dzień i chcemy, żeby wyglądał idealnie" - oceniali. Pojawiały się również głosy, jakoby Sanchez manipulowała przy zdjęciach w sukni ślubnej. Zarzucano, że na jednych ujęciach ma guziki do pasa, na innych na całości sukni. Przypominamy jednak, że ukochana miliardera miała do dyspozycji tego dnia wiele kreacji.

Charlize Theron nie gryzła się w język. Skrytykowała ślub Bezosa i Sanchez

Wystawne wydarzenie spotkało się ze słowami krytyki - szczególnie ze strony aktywistów. Charlize Theron również nie była zachwycona tym, co miało miejsce w Wenecji. - Mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy jedynymi osobami, które nie zostały zaproszone na ślub Bezosa. Ale to jest w porządku, bo oni są do bani, a my jesteśmy fajni - mówiła podczas swojej gali charytatywnej Block Party w Los Angeles, co przekazało "Hollywood Reporter". Na koniec miała wulgarnie podsumować sprawę słowami: "Tak, p*****ć ich". Całą wypowiedź aktorki znajdziecie tutaj: Hollywoodzka gwiazda rozniosła rozpustny ślub Bezosa. Padły niecenzuralne słowa