Wojciech Szczęsny znany jest ze swojego specyficznego humoru i ogromnego dystansu do życia. Każdy jego wywiad to mieszanka błyskotliwych ripost, żartów i celnych spostrzeżeń, które szybko zyskują popularność w sieci. Szczęsny potrafi poradzić sobie nawet z najbardziej napiętą atmosferą, a jego luz i autentyczność sprawiają, że kibice i dziennikarze słuchają go z prawdziwą przyjemnością. Nie inaczej było i tym razem. Szybkie pytania z portalem meczyki.pl już teraz są hitem w sieci. Wszystko przez odpowiedzi Szczęsnego.

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny zostanie w Barcelonie? Żelazny: Pewnie nie dotrzymał obietnicy

Wojciech Szczęsny zdradza tajemnice z szatni FC Barcelony. Takich odpowiedzi nikt się nie spodziewał

Prowadzący zadał Szczęsnemu kilka pytań, które miały pozwolić widzom lepiej poznać piłkarzy FC Barcelony. Miały tylko w teorii, ponieważ szybko się okazało, że bramkarz potraktował je z dużym przymrużeniem oka. Na prawie każde z nich odpowiedział tak samo. - Szatnia Barcelony. Największy śmieszek? - dopytywał dziennikarz. - Wojciech Szczęsny - odpowiedział piłkarz. - Najlepsza stylówka? - brzmiało kolejne pytanie. - Wojciech Szczęsny - wypalił bramkarz. Tym oto sposobem Szczęsny według Szczęsnego jest również najbardziej niedocenionym piłkarzem i graczem, który ma najlepszy gust muzyczny. Jedyną odpowiedzią, która odbiegała od reszty, była ta na pytanie o najlepszego tancerza. - Zdecydowanie nie Wojciech Szczęsny - odrzekł roześmiany, po czym po chwili namysłu dodał, że mógłby nim być Alejandro Balde, hiszpański piłkarz, który dołączył do FC Barcelony w 2022 roku.

Wojciech Szczęsny rozbił bank. Pod nagraniem lawina komentarzy. "Największa sigma polskiej piłki nożnej".

Wywiad piłkarza stał się prawdziwym viralem, a fani jak zawsze docenili jego ogromny dystans. "Wspaniały człowiek, a do tego jaki skromny", "Szef", "Przynajmniej szczery", "Messi czy Ronaldo? Wojciech Szczęsny", "Co by ta Barcelona bez Szczęsnego zrobiła", "Największa sigma polskiej piłki nożnej", "Jak ja kocham tego człowieka", "On jest jedyny w swoim rodzaju" - pisali pod nagraniem, które znajdziecie poniżej.