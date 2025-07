W 1985 roku zaprojektowano torebkę, którą nazwano nazwiskiem znanej aktorki, Jane Birkin. Została ona stworzona specjalnie dla niej przez dom mody Hermès. W latach 1985-1994 Birkin nie rozstawała się ze swoim modelem, więc nosi on ślady użytkowania. Torebka jest odrapana, porysowana, a także poplamiona. Okazuje się, że kultowość produktu sprawiła, że jego nabywca musiał się poważnie wykosztować.

Torebka Birkin warta miliony. Tyle zapłacił za nią nowy nabywca

10 lipca w domu aukcyjnym Sotheby's odbyła się głośna licytacja. To właśnie tam wystawiono na sprzedaż prototyp torebki Birkin, który dziś jest synonimem luksusu. Wydarzenie było transmitowane na żywo. Na sam koniec w licytacji brało udział dziewięć osób. W końcu anonimowy japoński kolekcjoner zdecydował się zaoferować najwyższą cenę, tym samym ustanawiając nowy rekord. Za legendarny już egzemplarz zapłacił siedem mln euro plus opłaty - co daje łącznie sumę około 8,6 mln euro - to ponad 36 mln zł. Poprzedni rekord również należy do domu mody Hermès - w przypadku licytowania torebki Kelly, która wykonana była ze skóry krokodyla, zapłacono ponad 513 tys. dolarów - czyli około dwa mln zł.

"Jest to zaskakująca demonstracja siły legendy i jej zdolności do rozpalania pasji i pożądania kolekcjonerów poszukujących wyjątkowych przedmiotów o unikalnym pochodzeniu" - przekazała w komunikacie prasowym globalna szefowa działu torebek i akcesoriów domu Sotheby's, Morgane Halimi. "Sprzedaż oryginalnej Birkin jest również świętem nieprzemijającego ducha i uroku jej muzy, Jane Birkin" - podkreśliła.

Jane Birkin przekazała torebkę na cele charytatywne

Aktorka zdecydowała się na rozstanie z kultowym dziś modelem w 1994 roku. Wówczas Birkin przekazała torebkę na aukcję, z której dochód był przeznaczony na rzecz organizacji charytatywnej zajmującej się AIDS. Wielokrotnie egzemplarz pojawiał się na muzealnych wystawach. Można go było zobaczyć m.in. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku, a także w Victoria & Albert Museum w Londynie. "Ludziom się wydaje, że mam cały pokój wypchany tymi torbami. A mam tylko jedną i od czasu do czasu przekazuję ją na cele charytatywne. Dostaję wtedy nową" - mówiła przed laty Jane Birkin w rozmowie z Joanną Wróżyńską.