Elżbieta Dmoch przed laty robiła wielką karierę. Wraz z zespołem 2 plus 1 wylansowali takie utwory jak "Chodź, pomaluj mój świat" czy "Windą do nieba", które dziś mają już status kultowych. W pewnym momencie wokalistka usunęła się w cień i zrezygnowała z kariery w branży. Po wielu latach okazało się, że piosenkarka jest w trudnej sytuacji materialnej. Otrzymała pomoc od Polskiej Fundacji Muzycznej. Teraz wyszło na jaw, jaką emeryturę otrzymuje.

Zobacz wideo Drozda o emeryturach gwiazd. Mówi, że ma tyle, co Rodowicz. "Kto takie głupoty gada?"

Elżbieta Dmoch przed laty zniknęła. Dziś może liczyć na taką emeryturę

Wokalistka legendarnego już zespołu 2 plus 1 zakończyła karierę, gdy rozwiodła się Januszem Kurkiem - współzałożycielem grupy. Przestała się również udzielać publicznie. Śmierć byłego męża spowodowała, że Dmoch całkowicie zniknęła z mediów. Piosenkarka zamknęła się w swoim mieszkaniu na Saskiej Kępie i przez lata nie korzystała z przysługujących jej tantiem. Z roku na rok jej sytuacja pogarszała się. Dziś wiadomo, że otrzymała pomoc od Polskiej Fundacji Muzycznej. Dzięki darczyńcom udało się wyremontować mieszkanie Dmoch, a jedna z piosenek 2 plus 1 zostanie wykorzystana w jednym z seriali.

Artystka odmawia jednak pomocy względem opieki. "Coraz trudniej ogarnia sprawy, natomiast nie jesteśmy w stanie wydobyć od niej zgody na stałą pomoc osoby trzeciej w żadnym zakresie, a możemy w każdym dostarczyć jakąś usługę, opieką pomocową, również ośrodek pomocy społecznej. Elżbieta cały czas na razie odmawia" - przekazał "Faktowi" Tomasz Kopeć, prezes fundacji. Jak ustalił tabloid, Dmoch co miesiąc otrzymuje nieco ponad dwa tysiące złotych emerytury.

Elżbieta Dmoch po ponad dwóch dekadach pokazała się przed kamerą

W maju fani Elżbiety Dmoch mogli zobaczyć ją pierwszy raz od ponad 20 lat. Wokalistka pojawiła się na kanale "Fani zespołu 2 plus 1" na YouTube. Zobaczyliśmy materiał, na którym artystka zaprasza na koncert poświęcony twórczości zespołu 2 plus 1. "To pierwsza od 23 lat okazja, by móc zobaczyć i usłyszeć Elżbietę - co prawda zaledwie przez kilka sekund, ale dla wszystkich fanów i sympatyków, którzy długo czekali na znak od swojej ulubienicy, jest to prawdziwa niespodzianka. Warto więc było czekać" - czytamy w opisie filmiku. - Zapraszam serdecznie państwa na koncert moich piosenek i piosenek 2 plus 1. Serdecznie pozdrawiam! - usłyszeliśmy od Dmoch. Tutaj zobaczycie to nagranie: Elżbieta Dmoch po 23 latach pokazała się przed kamerą. Miała ważny powód