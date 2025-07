Katarzyna Cichopek należy do grona gwiazd, które na bieżąco relacjonują w mediach społecznościowych, co w danym momencie porabiają. Aktorka chętnie pokazuje kulisy z pracy na planach zdjęciowych oraz wpuszcza obserwatorów także do swojego prywatnego życia. Na Instagramie Cichopek pojawiają się także często reklamy. Tym razem gwiazda postanowiła zachęcić fanów do zakupu letnich kreacji.

Katarzyna Cichopek pozuje w bieli. Zareklamowała letnie stylizacje

Cichopek jest uznawana przez niektóre osoby za jedną z lepiej ubranych polskich gwiazd. Nikogo nie dziwi więc fakt, że aktorka często reklamuje w mediach społecznościowych ubrania, które fani mogą kupić z jej polecenia. 10 lipca na Instagramie Cichopek pojawiła się seria relacji, na których Katarzyna zaprezentowała się w białej kreacji oraz dwóch strojach kąpielowych. "Kochani dzisiaj chciałabym wam pokazać modowe arcydzieło. (...) No coś po prostu obłędnego" - opisała produkty aktorka. Cichopek zaprezentowała na sobie biały lniany zestaw - bluzkę i długą spódnicę oraz dwa jednoczęściowe stroje kąpielowe - jeden z głębokim dekoltem i drugi z ozdobnymi różyczkami.

Zainteresowani zakupem fani muszą jednak zważać na ceny reklamowanych ubrań. Wspominany zestaw, który pokazała na sobie Cichopek kosztuję prawie 900 złotych. Ceny strojów kąpielowych wahają się za to od 849 do również 899 złotych.

Fani zachwycali się nad wakacyjną stylizacją Katarzyny Cichopek. "Zjawiskowo"

Na początku lipca Cichopek udała się wraz z ukochanym Maciejem Kurzajewskim na krótkie wczasy do Wilna. Para chętnie udostępniała ze stolicy Litwy zdjęcia oraz relacje, pokazując, co dokładnie tam robili. Cichopek zaprezentowała przy tym swoje stylizacje na wyjazd. Na fotografiach mogliśmy widzieć gwiazdę m.in. w długiej czerwonej sukience z falbanami, do której założyła złote klapki na obcasie, do ręki wzięła białą torebkę a na twarzy miała ciemne okulary. W komentarzach fani zalali ją miłymi wpisami. "Sukienka - petarda!", "Wyglądasz zjawiskowo", "Boska kiecka" - mogliśmy przeczytać pod zdjęciami Katarzyny.