Zespół Ich Troje wylansował przed laty takie hity jak: "Powiedz", "Zawsze z tobą chciałbym być" i "A wszystko to...". Wielu z nas do dzisiaj zna teksty ich kultowych utworów na pamięć. Z okazji 30-lecia grupy 28 czerwca w Sopocie odbył się jubileuszowy koncert, który 9 lipca został wyemitowany przez Telewizję Polską. Wielu nie umknęło uwadze to, że na scenie nie pojawiła się Justyna Majkowska. Sama zainteresowana odniosła się do sprawy. Nie była rozmowna.

REKLAMA

Zobacz wideo Ania Świątczak do "Ich Troje" mogła dołączyć wcześniej. "Ten autobus już czekał"

Justyna Majkowska o jubileuszu Ich Troje. Była oszczędna w słowach

Podczas koncertu z okazji jubileuszu na scenie u boku Michała Wiśniewskiego zaprezentowała się m.in. Mandaryna, która niegdyś była wokalistką Ich Troje. Zabrakło Anny Świątczak, która dosadnie odniosła się do sprawy. Tutaj przeczytacie więcej: Świątczak nie dotarła na jubileusz Ich Troje, teraz wbija kij w mrowisko. "Nic tu nie jest naturalne". Nie zobaczyliśmy również Justyny Majkowskiej, która śpiewała w Ich Troje w latach 2001-2003. Właśnie wtedy zespół odnosił największe sukcesy - wydał albumy "Ad.4" i "Po piąte… A niech gadają", które sprzedały się w rekordowych nakładach. Portal Show News skontaktował się z wokalistką. "Przepraszam, ale nie mogę teraz rozmawiać. Jestem na wakacjach, na plaży. Odebrałam telefon na zegarku" - stwierdziła. Dodała również, że nie wie, o jaki koncert chodzi.

Justyna Majkowska po latach wyjawiła prawdę o odejściu z Ich Troje

Majkowska nagle zrezygnowała z kariery i usunęła się w cień. Nie żałuje tej decyzji. W 2005 roku wyszła za mąż. Doczekała się trójki dzieci. Znalazła także pracę - jest terapeutką dzieci z autyzmem. "W Ich Troje musiałam podołać życiu w stresie na okrągło. Czasami miałam na scenie przyklejony uśmiech, zaciskałam zęby, ale momentami było też dużo zabawy" - powiedziała wokalistka w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl. "Nie mam czasu na wielki powrót. Nie wiem, jak miałabym to zrobić, bo pracuję na pełen etat i mam troje dzieci w chacie. Ale rzeczywiście stworzyliśmy z Piotrem Cajdlerem kilka utworów" - przyznała. Wspomniała również o tym, że występy na scenie ją stresują.

Jak wyznała, dzieci nie wiedzą, że była sławna. "Dla rodziny nie jestem Justyną Majkowską z Ich Troje. Mój mąż ostatnio włączył dzieciakom mój duet z Michałem, który nagraliśmy, gdy byłam w ciąży z Anielcią. Dzieci patrzyły na to bez entuzjazmu. Były zdziwione tym nagraniem. Pytały, dlaczego śpiewał ze mną jakiś pan w czerwonych włosach. Wolałyby, żeby na tym filmiku był obok mnie ich tata" - mówiła Majkowska.