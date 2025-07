Sława Przybylska jest jedną z najdłużej działających na scenie polskich artystek. Piosenkarka zadebiutowała jeszcze w latach 50. XX wieku i to właśnie jej zawdzięczamy takie hity jak "Pamiętasz, była jesień", "Miłość z Portofino" czy "Gdzie są chłopcy z tamtych lat". Choć Przybylska wciąż może liczyć na spore grono oddanych fanów, niestety pojawiają się także osoby, które na popularności gwiazdy chcą skorzystać - oszukując innych.

Sława Przybylska w centrum zainteresowania oszustów. Na profilu artystki pojawił się komunikat

W ostatnich miesiącach management Przybylskiej zdecydował się zorganizować dwie zbiórki internetowe na rzecz powstania nowych albumów i współprac artystki. Wierni fani piosenkarki chętnie ją wsparli i masowo wpłacali pieniądze na zrzutki, które udostępniano na oficjalnych profilach Sławy Przybylskiej w mediach społecznościowych. Jak się jednak okazało, pewne osoby zachciały na tym dodatkowo skorzystać.

"Dotarły do nas niepokojące informacje o osobach podszywających się pod Sławę i próbujących kontaktować się z jej fanami za pośrednictwem komunikatorów lub innych kanałów, aby wyłudzać pieniądze" - napisano w oświadczeniu, które pojawiło się na profilu gwiazdy na Facebooku. Management Przybylskiej zdecydował przy tym ostrzec wielbicieli piosenkarki. "Informujemy, że jest to jedyny oficjalny profil Sławy Przybylskiej. Wszelkie oficjalne informacje publikowane są wyłącznie tutaj. Sława nigdy nie kontaktuje się z fanami za pośrednictwem Internetu. Prosimy o czujność i rozwagę" - podkreślono dalej w komunikacie.

93-letnia artystka wciąż spełnia się w branży muzycznej i pozostaje aktywna na scenie. W 2024 roku Przybylska pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie", gdzie opowiedziała, w jaki sposób dba o formę. - Dla mnie ćwiczenia nie są obowiązkiem, ale radością. Wstaję rano i widzę za oknem brzozy, a jak była jesień i jeszcze miały liście, to one tańczyły z wiatrem. Od brzóz uczyłam się tańca. Rozmawiam z brzozami, one mają moc, która powoduje radość. Dzisiaj śpią, bo nie mają już liści, więc nie mogłam się z nimi dogadać - wyjawiła szczerze gwiazda.