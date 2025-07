Michael Schumacher to siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1. 29 grudnia 2013 r. doszło do wypadku. Kierowca jeździł wówczas na nartach we francuskich Alpach. W pewnym momencie uderzył głową w kamień i doznał urazu mózgu - choć miał na głowie kask. Schumacher został wybudzony ze śpiączki po pół roku od feralnego zdarzenia. Do dziś jego rodzina nie ujawnia szczegółów dotyczących jego stanu. Wiadomo jednak, że podjęto decyzję o sprzedaży pamiątkowego motoru.

Michael Schumacher do dziś nie odzyskał sprawności. Jego rodzina wyprzedaje dobytek

Włoski portal Mobilita Sostenibile przekazał, że rodzina Michaela Schumachera wystawiła na sprzedaż jego motocykl - Hondę CBR 1000RR SC59. Pojazd jest wyjątkowy - ma ognisty kolor i jest oznaczony numerem 77. Był modyfikowany przez firmę Holzhauer Racing Performance. Zainteresowani jego kupnem będą mogli go nabyć na aukcji pod koniec lipca. To nie pierwszy raz, gdy najbliżsi kierowcy decydują się na sprzedaż jego własności. Żona Schumachera, Corinne, zdecydowała się już wcześniej na sprzedanie jego prywatnego odrzutowca. Niemiecki magazyn "Bunte" twierdzi, że żona mistrza F1 zaczęła wyprzedawać majątek, gdyż "pogodziła się z faktem, że prawdopodobnie nigdy więcej nie będzie mógł skorzystać z tych rzeczy".

Michael Schumacher nie jest samodzielny. Powstał film o jego życiu

Wielu fanów interesuje się losami cenionego kierowcy wyścigowego. Rodzina nie chce jednak ujawniać, co się dzieje obecnie u Schumachera. Wiadomo, że obecnie mieszka w willi w Gland nad Jeziorem Genewskim w Szwajcarii. Jest on pod opieką najbliższych. Czuwa nad nim również zespół lekarzy i fizjoterapeutów. Z medialnych doniesień wynika, że Schumacher nie jest w stanie sam funkcjonować i potrzebuje pomocy innych. W 2021 r. odbyła się premiera filmu dokumentalnego o życiu kierowcy, który wyprodukował Netfliks. W produkcji pierwszy raz pojawiły się autoryzowane wypowiedzi rodziny na temat stanu Schumechera.

