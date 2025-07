Spotkanie Lubomirskich-Lanckorońskich z maharadżą Sambhaji Chhatrapati z Kolhapuru i jego żoną Shrimati Sanyogeetaraje Chhatrapati odbyło się 8 lipca. Przedstawiciele Indii przyjechali do Polski na zaproszenie ambasadorki Indii w Polsce Nagmy M. Mallick. Lubomirscy mieli okazję powitać parę w posiadłości ambasadorki, a dzień później zaprosili maharadżę i jego żonę do Palazzo Murano w Warszawie.

Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński podarował indyjskiemu maharadży szczególny prezent

O szczegółach spotkania poinformowano na Instagramie fundacji księcia Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego. Jak możemy przeczytać, polski książę i jego żona przekazali uznania dla pradziadka maharadży, którym był Jam Saheb Digvijay Sinhji. Wsparł on w Indiach polskie dzieci, które w wyniku II wojny światowej szukały bezpiecznego schronienia. "Uznanie wyrażono także wobec samego maharadży Sambhaji Chhatrapatiego za jego wkład w pielęgnowanie tej wyjątkowej historii i zaangażowanie w budowanie relacji między narodami" - czytamy we wpisie. Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński podarował maharadży wyjątkowy prezent - Medal Niepodległości wybity z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

O spotkaniu z książęcą parą w bardzo ciepłych słowach wypowiedział się również indyjski maharadża. "To było spotkanie pełne ciepła, historii i wspólnych wartości. Odnowiliśmy dawne znajomości i nawiązaliśmy nowe, pełne znaczenia" - napisał. W dalszej części podziękował również ambasadorce za zaproszenie. "Dziękuję za jej uprzejmą gościnność i staranne przygotowanie tego wieczoru, który w piękny sposób odzwierciedlał ducha przyjaźni indyjsko-polskiej" - czytamy.

Lubomirscy-Lanckorońscy spotkali się z królem Karolem i królową Camillą

Jan Lubomirski-Lanckoroński i jego żona mają intensywny czas spotkań. Dopiero co 20 czerwca mieli okazję spotkać się i porozmawiać z królem Karolem i królową Camillą. Para wybrała się bowiem do Wielkiej Brytanii, gdzie brała udział w słynnych wyścigach konnych Royal Ascot. "W jednym z najbardziej eleganckich i symbolicznych miejsc dla tradycji brytyjskiej monarchii – wyścigach konnych Royal Ascot – wzięli udział Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński wraz z rodziną. To prestiżowe wydarzenie, będące kwintesencją brytyjskiej etykiety, stylu i miłości do koni, zgromadziło przedstawicieli świata arystokracji, kultury i dyplomacji z całego świata" - czytamy na Instagramie polskiego księcia. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.