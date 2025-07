Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski w 2023 roku kupili willę. Celebryci pokazują wnętrza luksusowej posiadłości nie tylko na swoich instagramowych kontach. Jakiś czas temu założyli osobny profil na Instagramie o wymownej nazwie Dom Dąbrowskich, na którym publikują wyłącznie zdjęcia i nagrania ukazujące ich posiadłość. Uwagę zwraca wideo z łazienki.

REKLAMA

Tak mieszkają Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski. Spójrzcie na wannę

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski nim wprowadzili się do swojego 230-metrowego domu, na bieżąco relacjonowali, jak przebiegają kolejne etapy remontu. 28-latek i młodsza od niego o dwa lata ukochana mają do dyspozycji m.in. kilka łazienek urządzonych w minimalistycznym stylu, salon z ogromną kanapą i kominkiem, jadalnię z wielkim stołem i oknami z widokiem na przyrodę oraz sypialnię. Na tym jednak nie koniec, ponieważ ostatnio pochwalili się strefą relaksu i pralnią. Liczne ujęcia willi celebrytów możecie zobaczyć TUTAJ.

Teraz jednak zakochani pochwalili się kolejną ze swoich łazienek. Ta - podobnie jak pozostała część domu - urządzona jest w biało-czarnej kolorystyce. Jest nowocześnie i jakby luksusowo. Całość wygada jak żywcem wyjęta z magazynu na temat urządzania wnętrz - są modne w ostatnim czasie płytki imitujące marmur, podświetlenia LED i duża wolnostojąca wanna. To, co jednak zwraca uwagę, to sprytnie ulokowany schowek. Skrytka znajduje się przy wannie i wygląda tak, jakby była jej częścią. Dąbrowscy trzymają w niej zabawki córek, ale zaznaczają, że można w niej zmieścić kosmetyki, środki czystości czy ręczniki.

Schowek, który robi różnicę! Projektując łazienkę, łatwo skupić się tylko na estetyce – płytki, wanna, armatura. Ale to detale użytkowe decydują o komforcie na co dzień. Warto zaplanować sprytną wnękę lub ukryty schowek – na ręczniki, kosmetyki czy zabawki dzieci.

- zachwalają takie rozwiązania Dąbrowscy, którzy dodają, że dzięki wnęce zachowują w łazience czystość i estetykę.

Jan Dąbrowski o domu. Nie spodziewał się takich wydatków

W wywiadzie dla Jastrząb Post Jan Dąbrowski jakiś czas temu wspomniał o kwotach wydanych na nieruchomość. - Jak rozmawiam ze znajomymi, to każdy zakładał jakąś tam kwotę na budowę, a potem coś dochodziło. Zawsze dochodzi mnóstwo elementów, których wcześniej się nie zauważało, więc troszeczkę koszty przewyższyły nasze oczekiwania - mówił.