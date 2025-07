Pierwsze plotki o ich romansie sięgają 2020 roku. Co łączy Clooneya i Stylesa?

Od kilku lat w mediach i internetowych kręgach krążą spekulacje na temat rzekomej relacji George’a Clooneya i Harry’ego Stylesa. Plotki zaczęły narastać szczególnie po odejściu Stylesa z zespołu One Direction, gdy młody artysta postanowił skupić się na karierze solowej oraz spróbować swoich sił w Hollywood. Według nieoficjalnych doniesień, to właśnie Clooney, jeden z najbardziej wpływowych ludzi w branży filmowej, miał stać się jego mentorem, a ich bliska relacja szybko wzbudziła zainteresowanie. Choć obaj nigdy nie potwierdzili żadnych pogłosek, fani i plotkarskie media wciąż doszukują się ukrytych znaków i gestów świadczących o czymś więcej niż tylko przyjacielskiej więzi.

REKLAMA

Zobacz wideo Nie tylko George Clooney! Ci aktorzy zaczynali swoją karierę od seriali

Co łączy George'a Clooneya i Harry'ego Stylesa?

O relacji tej dwójki najgłośniej zrobiło się w 2020 roku. To właśnie wtedy w jednym z tzw. Blind Items -artykule, w którym opisuje się pewne wydarzenia lub zachowania, ale nie podaje się tożsamości osób, których one dotyczą - pojawiła się wzmianka, która zdaniem wielu wskazywała na aktora i piosenkarza. "To, co przez lata funkcjonowało wyłącznie jako szeptane plotki i anonimowe doniesienia w show-biznesie, dziś rozbrzmiewa głośno w internecie. Stałego bywalca hollywoodzkiej listy A oraz byłego członka popularnego boysbandu, obecnie również odnoszącego sukcesy solowe, mają rzekomo łączyć znacznie bliższe relacje. Czy będą dalej milczeć, jak robili to przez lata? A może w końcu zdecydują się zabrać głos?" - mogliśmy przeczytać.

Kilka miesięcy później między aktorem i piosenkarzem miało dojść do kłótni, która wpłynęła na ich dalsze relacje. "Były członek zagranicznego boysbandu, który od czasu do czasu próbuje sił jako aktor, napotyka trudności w zdobywaniu wymarzonych ról. Wszystko przez to, że jeden z najbardziej wpływowych aktorów filmowych z hollywoodzkiej listy A+ wciąż żywi wobec niego głęboką urazę" - pisano w innym artykule. Wiele osób podejrzewa, że Clooney mógł być zazdrosny o relację Stylesa z jego biznesowym partnerem - Randem Gerberem. Plotki o rzekomym romansie aktora i piosenkarza nasiliły się po ostatnich doniesieniach na temat kryzysu w małżeństwie Clooneya. Myślicie, że coś może być na rzeczy?

George Clooney i Amal Clooney przeżywają kryzys?

Amal i George Clooney powiedzieli sobie "tak" 27 września 2014 roku w romantycznej scenerii Wenecji i od lat uchodzą za jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w Hollywood. Jednak na początku kwietnia w mediach pojawiły się doniesienia sugerujące, że George, przytłoczony zawodowymi zobowiązaniami, może doświadczać trudności w życiu prywatnym. Aktor jakiś czas później udzielił krótkiego wywiadu "CBS Mornings" w którym przyznał, że w jego małżeństwie nigdy nie układało się lepiej. Fani pary nie do końca uwierzyli w jego słowa, twierdząc, że Clooney zrobił dobrą minę do złej gry.