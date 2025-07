Gruchnęły wieści o "Lalce". Niespodziewana decyzja TVP

Już od 2024 zapowiadano nową ekranizację "Lalki", którą miała zrealizować Telewizja Polska. Ogłoszono już nawet, że w głównych rolach mieli wystąpić Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. W produkcję zaangażowano nawet Marka Kondrata. Teraz gruchnęły wieści dotyczące produkcji. Telewizja Polska podjęła zaskakującą decyzję.

Telewizja Polska podjęła decyzję w sprawie "Lalki". Zaskakujące wieści

Fani "Lalki" Bolesława Prusa prawdopodobnie z niecierpliwością czekali na 2026 rok, w którym to na ekrany miały trafić aż dwie ekranizacje słynnej powieści. Jedna z nich miała być stworzona przez Telewizję Polską, a druga przez Netfliksa. Teraz okazuje się, że TVP rezygnuje z ekranizacji "Lalki", a głos w tej sprawie zabrał sam producent, Radosław Drabik.

Zaskakująca decyzja TVP była związana z konkurencyjnymi działaniami Netfliksa. "Późną wiosną 2025 r. TVP wycofała się jednak z serialu, argumentując decyzję powstawaniem produkcji Netfliksa. Finalnie powróciłem do skracania scenariusza do dwuipółgodzinnej kinowej superprodukcji, którą chciałem realizować od początku" - wyznał Drabik w rozmowie z Kino Alert.

Beata Tyszkiewicz zabrała głos w sprawie dwóch ekranizacji "Lalek". Krótko i dosadnie

Gdy gruchnęły wieści o dwóch ekranizacjach "Lalki", widzowie grzmieli. Nie podobało im się, że zarówno TVP, jak i Netflix pracują nad ekranizacją słynnej powieści. "To już nie będzie to samo", "Po co robić dwie 'Lalki', skoro żadna z nich nie dorówna tej z 1968 roku?" - marudzili w mediach społecznościowych.

Głos zabrała też Beata Tyszkiewicz, która oceniła nadchodzące adaptacje krótko i dosadnie. "Nowe ekranizacje to szansa dla aktorów. Sami widzowie zdecydują, co im bliższe" - powiedziała w rozmowie z Pudelkiem. Aktorka została też zapytana o aktorów, którzy mieli zagrać w obu produkcjach. "Ja nie kibicuję, bo nie znam na tyle młodych aktorów. Poza tym wersja Hasa była na tyle wierna, że nie wiem, czy jest potrzeba ekranizowania znowu 'Lalki'" - dodała.