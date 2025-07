Aktorzy "M jak miłość" zwrócili się do Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Ten zareagował

Serial "M jak miłość" to jedna z najpopularniejszych polskich produkcji. Od premiery pierwszego odcinka minęło już 25 lat a widzowie nadal z zapartym tchem śledzą losy rodziny Mostowiaków i ich przyjaciół. Co jakiś czas pojawiają się w sieci spekulacje na temat planów zakończenia produkcji, ale wygląda na to, że widzowie nie mają czego się obawiać. Aktorzy właśnie opublikowali relację z planu. Gwiazdy "M jak miłość" w materiale zwróciły się do Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, aby pogratulować mu niezwykłego sukcesu.

Zobacz wideo Stało się! Sławosz Uznański poleciał w kosmos jako drugi Polak w historii

Ekipa "M jak miłość" zwróciła się do Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego

Od kilku tygodni Polacy z zaciekawieniem i dumą obserwują misję polskiego inżyniera i astronauty Europejskiej Agencji Kosmicznej Sławosza Uznańsiego-Wiśniewskiego, który jest pierwszym w historii Polakiem, który przebywa na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ekipa serialu "M jak miłość" podczas ostatniego spotkania na planie postanowiła docenić osiągnięcia Polaka. Aktorzy opublikowali w mediach społecznościowych niecodzienne pozdrowienia. W materiale możemy zobaczyć Teresę Lipowską, która w serialu wciela się w rolę Barbary Mostowiak, która zwraca się bezpośrednio do astronauty.

Panie Sławoszu, cała ekipa "M jak miłość" pozdrawia pana bardzo kosmiczne, serdecznie!

- przekazała aktorka. Do pozdrowień dołączyła się także Małgorzata Pieńkowska. "Sławoszu, z całego serca wysyłamy ci wszyscy ziemską energię w kosmos. Proszę nawet kolega tam na górze, proszę, gdybyś była uprzejma pokazać..." - dodała, zwracając uwagę na obecnego na planie Rafała Mroczka. "Ja też, ja też!" - dorzucił podekscytowany aktor. Na koniec aktorki zwróciły się do astronauty z krótkim podsumowaniem.

Życzymy tobie szczęśliwego powrotu na ziemię! Czekamy na ciebie!

- słyszymy w materiale.

Kiedy Sławosz Uznański-Wiśniewski wróci na ziemię? Już wiadomo

Sławosz Uznański-Wiśniewski nie pozostał obojętny na gest ekipy serialu "M jak miłość" i docenił wsparcie aktorów, udostępniając relację na swoim profilu na Instagramie. Wszyscy z niecierpliwością oczekują powrotu Polaka na ziemię. Kiedy możemy się tego spodziewać? Jak informuje Polska Agencja Kosmiczna, powitanie polskiego astronauty odbędzie się najwcześniej 14 lipca. Uroczystość ma odbyć się w Kolonii w Niemczech, gdzie mieści się siedziba Europejskiego Centrum Astronautów ESA.