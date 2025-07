9 lipca telewizja Polsat poinformowała o istotnej zmianie na stanowisku swojego korespondenta w Stanach Zjednoczonych. Po niemal dziewięciu latach pracy w Waszyngtonie, Magda Sakowska przestała pełnić tę funkcję. Jej miejsce zajął Piotr Witkowski - doświadczony dziennikarz związany z Polsatem od 2007 roku. Nowy korespondent będzie odpowiadał za relacjonowanie najważniejszych wydarzeń politycznych, społecznych i gospodarczych ze Stanów Zjednoczonych dla widzów Polsat News.

Piotr Witkowski nowym korespondentem Polsat News w USA. Co wiadomo na jego temat?

Piotr Witkowski od 17 lat współpracuje z Telewizją Polsat. To dziennikarz z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży medialnej. Obecnie pracuje jako reporter, koncentrując się na tematach o dużym znaczeniu geopolitycznym i gospodarczym. Dotychczas skupiał się m.in. na sprawach Unii Europejskiej, polityce krajowej oraz międzynarodowych szczytach. Relacjonował obrady instytucji unijnych - Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego - odbywające się w Brukseli, Strasburgu, Luksemburgu i innych miastach Europy. Magdalena Sakowska po powrocie do Polski nadal ma być związana z Polsat News.

Polsat stawia na zmiany. Media obiegła informacja o nowej parze w "halo tu poslat"

Dwóch informatorów stacji przekazało w rozmowie z Plotkiem, że Edward Miszczak szykuje w śniadaniówce niemałą rewolucję. - Program ma wrócić na antenę po przerwie wakacyjnej już w połowie sierpnia. Dlatego też polsatowska, jesienna konferencja ramówkowa planowana jest już na lipiec. Co więcej, "halo tu polsat" ma być nadawany przez pięć lub siedem dni w tygodniu - trwają jeszcze w tej sprawie rozmowy - przekazał. To nie wszystko. W porannym paśmie ma pojawić się również nowy duet prowadzących. - Będą nimi Ida Nowakowska i Tomasz Wolny. Oni doskonale się znają. Pracowali już razem przecież przy "Pytaniu na śniadanie" gdzie byli duetem przez pięć lat. Ostatnio razem pojawili się też w porannym programie w Kanale Zero - dodał nasz informator.