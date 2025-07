Pod koniec 2024 roku Beata Kozidrak zawiesiła działalność artystyczną. Wokalistka przekazała, że ma problemy zdrowotne. 8 lipca na instagramowym profilu Beaty Kozidrak pojawiła się informacja o jej powrocie na scenę. Już 30 sierpnia wystąpi z zespołem Bajm w Starachowicach. "Kolejny przystanek: Starachowice. Sprawdzajcie moją stronę – kalendarz koncertów szybko się zapełnia. Już nie mogę się doczekać spotkania z wami. Do zobaczenia pod sceną!" - pisała zadowolona wokalistka. Te wieści skomentował w najnowszym wywiadzie jej kolega z branży - Krzysztof Cugowski.

Krzysztof Cugowski o powrocie Beaty Kozidrak na scenę. "Daj jej Bóg zdrowie"

Krzysztof Cugowski porozmawiał z "Faktem" o Beacie Kozidrak. Bardzo cieszy się z wiadomości o tym, że jego koleżanka znów będzie koncertować. "Wspaniale, że wraca na scenę. Najważniejsze jest to, że pokonała przeciwności zdrowotne. Daj jej Bóg zdrowie i niech z sukcesami występuje" - przekazał. Krzysztof Cugowski nie ma wątpliwości, że mimo długiej przerwy Beata Kozidrak zaprezentuje wysoki poziom na scenie. "Beata jest tak doświadczoną piosenkarką, że ona sobie z tym wszystkim da radę. Myślę, że już jak będzie wychodzić na scenę, to będzie w 100 proc. przygotowana. Fani z pewnością będą zadowoleni" - przekazał wokalista w rozmowie z "Faktem". Planujecie wybrać się na koncert Beaty Kozidrak? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Krzysztof Cugowski zwrócił się do Beaty Kozidrak. Poruszające słowa

W dalszej części rozmowy wokalista skierował kilka słów do Kozidrak. "Beacie życzę tylko zdrowia. Wszystkim życzę tylko zdrowia, bo wszystko inne jest znacznie mniej ważne" - powiedział Krzysztof Cugowski. Trzyma kciuki za dalszą karierę liderki zespołu Bajm. "Także życzę Beacie zdrowia i żeby skutecznie dawała na scenie to, co zawsze daje swojej publiczności" - skwitował Krzysztof Cugowski. Przypomnijmy, że w marcu piosenkarz również wypowiadał się o Beacie Kozidrak i zapewniał w śniadaniówce "halo tu polsat", że w przyszłości planuje wystąpić z nią na scenie.