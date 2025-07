Kinga Duda wyszła za mąż 5 lipca 2025 roku. Ślub córki głowy państwa odbył się przy tym w Pałacu Prezydenckim, wywołując niemałe emocje pośród internautów. Duda zdecydowała się jednak na dość kameralne przyjęcie, na którym miało być zaledwie ok. 50 osób. Zdjęcia panny młodej prędko obiegły internet i mogliśmy przyjrzeć się, jak wyglądała w tym ważnym dniu. Fotografię ślubnej fryzury 30-latki zamieściła w mediach społecznościowych jej fryzjerka. Duda postanowiła zareagować na jej wpis.

Kinga Duda zareagowała na wpis fryzjerki. Wystarczyło kilka słów

Jak już informowaliśmy, pamiątkowe zdjęcie z dnia ślubu Dudy postanowiła zamieścić stylistka fryzur Anya Ganea. Kobieta była odpowiedzialna za włosy córki prezydenta przez ostatnie kilka lat, o czym także postanowiła wspomnieć w poruszającym poście na Instagramie. "Dziś moje serce pęka z dumy i wzruszenia. Dziewięć lat… tyle trwa nasza wspólna historia. A wczoraj byłaś panną młodą!" - podpisała fotografię fryzury Dudy Ganea, odnosząc się też dalej do relacji, która łączy ją z młodą prawniczką. "To coś więcej niż tylko upięcie. To symbol zaufania, które budowałyśmy przez prawie dekadę. Dziękuję za ten zaszczyt, za emocje i za to, że mogłam być częścią tak wyjątkowego dnia. Tego nie zapomnę nigdy" - dopisała fryzjerka.

Pośród licznych komentarzy zachwalających fryzurę znalazł się również wpis od samej Kingi Dudy. Należy przy tym zaznaczyć, że córka prezydenta nie udziela się w mediach społecznościowych, a jej instagramowe konto jest prywatne. "Jesteś najlepsza. Dziękuję za wszystko!" - skomentowała fotografię Duda, zwracając się do stylistki.

Sukni ślubnej Kingi Dudy przyjrzał się projektant. Ma jasne wnioski

Oprócz fryzury sporo uwagi w dniu ślubu przyciągnęła też suknia Kingi Dudy. Plotek postanowił zapytać o opinię na jej temat projektanta Roberta Czerwika. "Suknia, którą wybrała, to piękna, ponadczasowa forma - dla mnie subtelnie inspirowana sylwetką Diora z lat 50. Mamy tu lekko zaokrąglony dekolt, rozłożysty dół i idealnie podkreśloną talię. Wszystko to w duchu nowoczesnego minimalizmu, który nie potrzebuje ozdobników, by robić wrażenie" - skomentował ekspert. Czerwik nie krył, że Duda wyglądała bardzo dobrze. "Nawet gdybym chciał się czegoś doszukać - nie potrafię. Wyglądała po prostu przepięknie" - stwierdził projektant.