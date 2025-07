5 lipca w mediach zawrzało, gdy okazało się, że Kinga Duda wzięła potajemny ślub w Pałacu Prezydenckim. Na uroczystości nie zabrakło oczywiście pary prezydenckiej. Wielu zastanawia się nad tym, kto jest wybrankiem jedynej córki Andrzeja i Agaty Dudów. Pojawiały się już informacje o Mateuszu, lecz teraz dowiedzieliśmy się, że pracuje on dla rządu!

Kinga Duda wyszła za prawnika. Wyszło na jaw, że jej ukochany pracuje dla rządu

Kinga Duda powiedziała "tak" Mateuszowi Zawistowskiemu, który jest od niej starszy o cztery lata. Mąż córki prezydenta tak jak i ona, jest prawnikiem. Ma również na koncie doktorat. Ukończył prestiżową uczelnię University of Cambridge. Jest także członkiem Rady Nadzorczej w The Kosciuszko Foundation Poland oraz wykładowcą na Akademii Leona Koźmińskiego. "Super Express" przekazał , że ukochany prezydentówny pracuje dla rządu. Zięć Andrzeja Dudy został wiosną tego roku powołany przez Ministerstwo Obrony Narodowej na szefa funduszu Polish Defence Fund. Fundusz ten jest odpowiedzialny za współpracę wojska ze startupami - małymi firmami technologicznymi, oferującymi nowatorskie rozwiązania. Zawistowski przez ponad osiem lat współpracował z kancelarią White&Case. Na dodatek od 2018 roku jest związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, a także amerykańskim funduszem venture capital.

Kinga Duda nie pochwaliła się ślubem. Zrobiła to jej fryzjerka

Jak już wspomnieliśmy, Kinga Duda utrzymywała ślub w tajemnicy. Co nieco zdradziła na Instagramie jej fryzjerka - Anya Ganea, która specjalizuje się w ślubnych upięciach. W opublikowanych przez stylistkę poście możemy zobaczyć, że prezydentówna postawiła na klasycznego koka z falowaną grzywką. "Dziś moje serce pęka z dumy i wzruszenia. Dziewięć lat… tyle trwa nasza wspólna historia. A wczoraj byłaś panną młodą!" - przekazała fryzjerka. "To coś więcej niż tylko upięcie. To symbol zaufania, które budowałyśmy przez prawie dekadę. Dziękuję za ten zaszczyt, za emocje i za to, że mogłam być częścią tak wyjątkowego dnia. Tego nie zapomnę nigdy" - dodała. Tutaj zobaczycie, jak wyglądała fryzura Kingi Dudy: Kinga Duda nie chwaliła się ślubem, zrobiła to jej fryzjerka. Jest zdjęcie