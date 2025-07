Paweł Orleański od długiego czasu tworzy udany związek małżeński z Joanną Orleańską. Para niedawno świętowała 25-lecie ślubu. W rozmowie z Plejadą aktor i prezenter zdradził, co według niego stanowi fundament ich relacji. "To jest komunikacja, to jest też taki rodzaj partnerstwa, ale takiego mądrego zdrowego partnerstwa, czyli nie rywalizacji, a wspierania się. (...) Na tym polega cały sukces" - zdradził. Orleański sprawia wrażenie naprawdę spełnionego u boku żony. Nic więc dziwnego, że zdjęcia w towarzystwie innej kobiety wywołały panikę wśród fanów. Mężczyzna zabrał głos.

Paweł Orleański od 25 lat jest w związku. Przyłapano go jednak z tajemniczą kobietą

Paweł Orleański został sfotografowany przez paparazzich podczas spotkania z tajemniczą blondynką. Jak relacjonował "Super Express", "po wspólnie obiedzie udali się w stronę auta gwiazdora. Uśmiechy nie znikały z ich ust, a w samochodzie spędzili jeszcze 40 minut". Orleański został poproszony o komentarz. Oburzony aktor od razu zabrał głos. "Proszę nie szukać na siłę sensacji w zwykłym życiu człowieka aktywnego zawodowo. Na zdjęciach widać mnie z serdeczną koleżanką, z którą spotkałem się w celach czysto biznesowych, w miejscu publicznym i przy pełnej świadomości mojej żony. Wyciągnie błędnych wniosków z fotografii wyrwanych z kontekstu jest szkodliwe społecznie, a dodatkowo z konsekwencjami muszą zmagać się osoby zupełnie niezwiązane z sytuacją" - podkreślił.

