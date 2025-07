Viki Gabor jest jedną z najpopularniejszych piosenkarek młodego pokolenia. Artystka, która w 2019 roku wygrała konkurs Eurowizji Junior, już 10 lipca 2025 roku skończy 18 lat! Jak w przypadku każdego z nas, wejście w pełnoletniość będzie wiązało się dla Gabor z pewnymi zmianami. W wywiadzie wyjawiła, co dokładnie planuje zrobić.

Viki Gabor kończy 18 lat. Ujawniła, co zamierza zrobić ze swoimi finansami

Viki Gabor nie kryje, że wkraczając w pełnoletniość coraz poważniej myśli nad różnymi sprawami. Piosenkarka ma w planach rozpocząć kurs na prawo jazdy oraz zamierza postawić na większą samodzielność. - To jest nowy etap w moim życiu. (...) Dużo się będzie dziać, ale myślę, że takich bardzo fajnych rzeczy - zdradziła gwiazda w programie "Plot Twist" na antenie RMF FM. Choć Gabor nie chciała rozmawiać za dużo na temat finansów, po skończeniu 18 lat chce przejąć nieograniczoną kontrolę nad swoimi kontami bankowymi. - To jest normalna rzecz - podkreśliła Viki w wywiadzie. Artystka zaznaczyła też, że zamierza wydawać pieniądze z rozsądkiem. - Nie lubię rozmawiać o pieniądzach. No serio, to jest taki bardzo dziwny temat moim zdaniem. Każdy do tego inaczej podchodzi. Ale obiecuję, że będę wydawać na bardzo, myślę, fajne rzeczy - stwierdziła także w radiu.

Tak Viki Gabor planuje spędzić 18. urodziny. Obawia się niespodzianki ze strony fanów

Na dzień przed urodzinami młodej artystki Plotek również postanowił z nią porozmawiać. W wywiadzie Gabor ujawniła nam, jak najprawdopodobniej spędzi ten ważny dzień. - Na pewno będę świętować w gronie najbliższych. Tak naprawdę na tym mi najbardziej zależy. Często mnie nie ma w domu, bo jestem zapracowana. Fajnie byłoby posiedzieć z nimi, pogadać i pośmiać się - skomentowała Viki. Dziennikarka Plotka dopytała też o kwestię fanów. Piosenkarka podzieliła się z nami szczerym wyznaniem. - Boję się niespodzianek i ich nie lubię, więc mam nadzieję, że nic nie zaplanowali. Ale oni zawsze miło mnie zaskakują w urodziny. Zawsze stresuję się niespodziankami, bo nie wiem, jak reagować - dodała Gabor. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "18-letnia Viki Gabor zdradza plany na przyszłość. Koniecznie musi odhaczyć jedną rzecz".