Katarzyna Litwin zyskała popularność w show-biznesie jako jedna z czołowych menedżerek. Nie każdy wie, że jej kariera zawodowa przeplatała się z trudnymi momentami w życiu prywatnym. Z jednej strony odnosiła sukcesy, współpracując z największymi gwiazdami, z drugiej zmagała się z trudnymi przeżyciami w młodości. Macierzyństwo przeżywała już jako 15-latka. Gdy miała 17 lat, narodził się jej drugi syn. Dziś jest popularnym producentem.

Katarzyna Litwin została mamą w wieku 15 lat. Znanego syna urodziła w wieku 17 lat

Katarzyna Litwin błyskawicznie pięła się po szczeblach kariery zawodowej. Współpracowała z ikonami polskiej muzyki, takimi jak Kora czy zespół Kombi. Wiele gwiazd ceniło sobie jej towarzystwo i gotowość do podejmowania wyzwań. W rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" wróciła wspomnieniami do bardzo trudnego okresu nastoletniej ciąży. "Usiadłam i zaczęłam mówić, co przeżywałam, kiedy w wieku 15 lat byłam w ciąży, jak do tego doszło, co wtedy czułam, z jakimi demonami walczyłam" - opowiadała w wywiadzie. To wtedy na świat przyszedł jej pierwszy syn, Oskar. Gdy miała 17 lat, czyli dwa lata później, urodziła Pascala.

Pascal Litwin i Anna Karczmarczyk to przykład prawdziwej miłości. Tam się poznali

Pascal Litwin jest producentem telewizyjnym. Nie każdy wie, że jego ukochana to Anna Karczmarczyk. Znana gwiazda występowała m.in. w "Galeriankach" czy "Pitbullu". Swojego ukochanego poznała na planie "Tańca z gwiazdami" w 2016 roku. Pascal był wówczas producentem. To właśnie wtedy między nim a Anną zrodziło się uczucie. Jeszcze w tym samym roku para się zaręczyła, a dwa lata później stanęli na ślubnym kobiercu. W 2021 roku zostali rodzicami córki. Na Instagramowym profilu Pascala można zobaczyć wiele zdjęć z ukochaną, pełnych ciepła i bliskości. Co ciekawe, drugi syn Katarzyny Litwin też wybrał ścieżkę zawodową związaną z show-biznesem. Kieruje firmą menadżerską L-Management, a wśród jego klientów znajdują się m.in. Steffano Terazzino. Jego działalność obejmuje kompleksowe zarządzanie karierami artystów, jak również działania związane z budowaniem ich wizerunku. ZOBACZ TEŻ: Skrzynecka w centrum uwagi. Wszystko przez szkolne świadectwo jej córki

