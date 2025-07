Od czasu rozpoczęcia kampanii prezydenckiej Karola Nawrockiego jego żona Marta bardzo uaktywniła się w mediach społecznościowych. Na Instagramie przyszłej pierwszej damy można znaleźć przede wszystkim rodzinne kadry. Nawroccy doczekali się dwójki dzieci - 14-letniego obecnie Antoniego i siedmioletniej Kasi. Wychowali wspólnie również starszego syna Marty Nawrockiej z poprzedniego związku.

REKLAMA

Zobacz wideo Zdradzili, jakie mają plany

Marta Nawrocka zabrała córkę na wakacje. Internauci zachwyceni krajobrazem

Na instagramowych kadrach Marty Nawrockiej najczęściej można zobaczyć najmłodsze dziecko pary. Tak też było 8 lipca, gdy przyszła pierwsza dama opublikowała zdjęcia z ich wspólnego wyjazdu. Jak zdradziła, wraz z Kasią spędzają obecnie czas w Bieszczadach. "Tu czas płynie wolniej. Polska jest najpiękniejsza!" - napisała w poście. Do wpisu dołączyła zdjęcia, na których widać, jak spaceruje po górach wraz z córką i zbierają razem kwiaty. Fani Nawrockiej zalali wpis masą komentarzy. Niemal wszyscy byli zgodni, że Bieszczady to idealne miejsce na rodzinny odpoczynek. "Najpiękniejsze miejsce na ziemi. Byliśmy w czerwcu, jeździmy co rok od lat, cudownego wypoczynku", "Bieszczady to inny wymiar. Uroki przyrody zapierające dech w piersiach", "Piękne widoki" - czytamy pod wpisem.

Ewa Wachowicz ma kilka rad dla Marty Nawrockiej

Marta Nawrocka już lada dzień zostanie pierwszą damą. Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego zaplanowano na 6 sierpnia. Już teraz wszyscy komentują niemal każdy krok żony przyszłego prezydenta, a jej zachowania są bacznie obserwowane. Ewa Wachowicz, która przed laty pracowała jako rzeczniczka premiera Waldemara Pawlaka, przekazała Marcie Nawrockiej kilka lat. - Kluczem jest prawda i bycie sobą - stwierdziła w rozmowie z "Faktem". Zdaniem Wachowicz najważniejsza jest autentyczność. - Ważny jest ubiór, fryzura, ale nie wolno zapominać w tym wszystkim o własnym zdaniu, żeby nie zatracić bycia sobą, bo udawanie kogoś, kim się nie jest, od razu zostanie dostrzeżone i skrytykowane - dodała.

Anna Kalczyńska stwierdziła z kolei, że pokłada w Marcie Nawrockiej pewne nadzieje. Odniosła się do faktu, iż Agata Duda zasłynęła z unikania wypowiedzi na ważne społecznie tematy. - A przecież rola pierwszej damy może, i powinna być bardziej słyszalna. Miejmy nadzieję, że nowa kadencja przyniesie tu zmianę - przekazała dziennikarka w rozmowie z Jastrząb Post.