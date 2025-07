Relacje księcia Harry'ego z jego rodziną pogorszyły się od 2020 roku. Wtedy wraz z żoną Meghan Markle zdecydowali się zrezygnować z pełnienia oficjalnych obowiązków w rodzinie królewskiej i przeprowadzić do Stanów Zjednoczonych. Książę wielokrotnie poruszał temat trudnej sytuacji, komentując dotychczasowe działania royalsów. Wiele mówi się także o jego konflikcie ze starszym bratem - księciem Williamem. Niedawno Harry miał wyrazić chęci polepszenie kontaktów z bratem i ojcem. Wszystko wskazuje na to, że ten plan legł w gruzach.

Co dalej z relacjami księcia Harry'ego z bratem i ojcem? Szokująca prawda wyszła na jaw

Książę Harry publicznie wyraził chęć naprawienia więzi z królem Karolem, księciem Williamem. Royalsi nie do końca byli skłonni do nawiązania relacji z Harrym. Monarcha Wielkiej Brytanii rozważał rozmowę z młodszym synem. Teraz jednak wyszły na jaw nowe fakty, które mogły zniwelować tę szansę. Według portalu People oraz Daily Mail książę Harry miał oszukać rodzinę i ujawnić wszystkie szczegóły spotkania z ojcem w czasie, gdy monarcha leczył się na nowotwór. To miało kompletnie złamać zaufanie króla Karola III. Monarcha wraz z żoną są głęboko zaniepokojeni powtarzającymi się naruszeniami ich prywatności przez księcia Harry'ego. Jak wiadomo, nie jest to pierwszy raz. Według nich te działania wywołały ogromne obciążenie emocjonalne. To jednak nie wszystko. Książę Harry miał również rozważać zmianę nazwiska na nazwisko swojej zmarłej matki, księżnej Diany - Spencer. To również miało zszokować brytyjską rodzinę królewską.

Książę Harry nie ma szans na pogodzenie się z royalsami? Ta sytuacja nie pozostawia żadnych wątpliwości

Były królewski korespondent Charles Rae skomentował sytuację ze zmianą nazwiska księcia Harry'ego na zagranicznym portalu. "Niecały miesiąc temu błagał o pojednanie z ojcem i bratem. A potem słyszymy, że chce zmienić nazwę z Mountbatten-Windsor na Spencer. Cóż, to wysyła straszną wiadomość do rodziny królewskiej, że tak naprawdę nie chce pojednania" - podkreślił. Co ciekawe, zagraniczne media dotarły do informacji, że książę William zrezygnował z kontaktów z bratem. Wszystko wskazuje na to, że wykluczył możliwość jakiejkolwiek przyszłej relacji z Harrym. Osoby z bliskiego otoczenia rodziny królewskiej twierdzą, że król Karol zaczął przygotowywać się na życie bez swojego najmłodszego syna.