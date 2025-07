Brooks Nader to amerykańska modelka i tiktokerka. Zrobiło się o niej głośno za sprawą jednego wideo. Celebrytka wraz z siostrą, Sarah Jane Nader, pojawiły się na Wimbledonie. Wydarzenie ma ogromne znaczenie zarówno sportowe, jak i kulturowe. Przyciąga najlepszych sportowców i tłumy osobistości na widowni. Zgodnie z przyjętym na Wimbledonie dress codem, Brooks Nader zadbała o białe akcenty w stylizacji. Nieoczekiwanie zaczął jej się okres, co dało się zauważyć na spódnicy. Modelka nie zamierzała panikować i podkreśliła, że miesiączka w XXI wieku nie powinna być tematem tabu.

Znana modelka dostała okres na Wimbledonie. Wszystko pokazała

Brooks Nader zamieściła wymowne wideo na TikToku. Modelka wystąpiła na Wimbledonie w czarnym topie w kropki i białej spódnicy. Akurat tego dnia musiała dostać okres, a na ubraniu szybko pojawiła się plama z menstruacyjnej krwi. Tiktokerka nie zamierzała udawać, że miesiączka nie istnieje. Jasno podkreśliła, że menstruacja to naturalny fizjologiczny proces zachodzący w organizmie każdej kobiety i nie powinien być odbierany jako coś zawstydzającego.

Starasz się być szykowna. Dostajesz okres na Wimbledonie

- podpisała wideo, które w krótkim czasie zebrało prawie trzysta komentarzy i miliony wyświetleń. Nagrała kolejny materiał, w którym pokazała, że przemieszczała się po trybunach, delikatnie zasłaniając tył spódnicy torebką.

Dostała okres na Wimbledonie. Nie tylko ona głośno mówi o menstruacji

W sekcji komentarzy pojawiło się mnóstwo głosów poparcia i przemyśleń innych kobiet, które musiały zmierzyć się z podobną sytuacją w miejscu publicznym. "Jesteś taka prawdziwa, dziękuję ci za ten post", "Bardzo doceniam to, co właśnie zobaczyłam", "Każdej z nas przydarzyło się to chociaż raz" - można przeczytać w komentarzach pozostawionych na profilu Brooks Nader.

Ewa Swoboda również nie pozwala sobie wmówić, że temat miesiączki to tabu. Sportsmenka po występie na igrzyskach olimpijskich w Paryżu otwarcie powiedziała, że porozmawia z dziennikarzami kolejnego dnia, bo zaczął jej się okres. Nie lukrowała rzeczywistości, zasłaniając się "tymi dniami", tylko postawiła na bezpośredniość. Warto również zauważyć, że dopiero od niedawna w reklamach podpasek można zauważyć odejście od niebieskiego płynu. Zaczęto pokazywać krew za pomocą takiego koloru, jaki ma ona w rzeczywistości.