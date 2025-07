Katarzyna Skrzynecka czerpie z niego pełnymi garściami. Aktorka podzieliła się z fanami swoją prywatną oazą spokoju - balkonem, który idealnie oddaje wakacyjny klimat. Takiego miejsca do relaksu można naprawdę pozazdrościć.

REKLAMA

Zobacz wideo Skrzynecka o Gąsowskim. Ma gorzki wniosek dotyczący przyjaźni w show-biznesie

Katarzyna Skrzynecka pochwaliła się rajskim balkonem. Wystrój na bogato

Jak można zobaczyć na zdjęciach opublikowanych przez Katarzynę Skrzynecką, na urządzonym przez nią balkonie dominują beże, fiolety, zielenie i odcienie niebieskiego. Całość tworzy harmonijną, spokojną atmosferę, która sprzyja wypoczynkowi. Strefę wypoczynkową tworzy wiszący fotel wyposażony w wiele poduszek, zaś część jadalnianą duży stół z technorattanu z wygodnymi fotelami w zestawie z przyciągającymi uwagę niebieskimi poduszkami. Nie sposób przejść obojętnie także obok nakrycia stołu - niebieskie talerze, kolorowe serwetki i apetyczne przekąski podkreślają podkreślają rodzinny i towarzyski charakter przestrzeni. Na balkonie Skrzyneckiej nie zabrakło także roślinności. Można dostrzec cyprysy czy lawendę. Uroku dodają zaś liczne dekoracje - duże wysokie donice i orientalne akcenty w postaci figury głowy Buddy, kolorowe motyle i solarne lampiony, które wieczorem nadają balkonowi przytulnego charakteru.

Katarzyna Skrzynecka serwuje Grecję na talerzu. Kulinarna uczta dla gości na tarasie

Katarzyna Skrzynecka we wpisie na Instagramie zdradziła także, czym zastawi stół na dopiero co urządzonym tarasie. "Wakacje w mieście i też może być fajnie. Laba od szkoły, troszkę "luźniej" w pracy, póki co bez podróży, ale kulinarne szaleństwo (własnoręcznie z córką) przepisów greckiej kuchni na warszawskim tarasie i goście...goście...goście już w drodze" - poinformowała celebrytka w mediach społecznościowych. "Dziś greckie tiropitakia i spanakopitakia, czyli chrupiące pierożki z ciasta filo, ze szpinakiem, fetą i słodką szalotką, sałatka z grillowanym serem Halloumi, truskawkami i pomidorkami cherry + limonka&oliwa grecka + grecki tymianek&oregano, oliwki, domowej roboty tzatziki z greckiego jogurtu, ogórka, czosnku, limonki i greckich ziół do tzatziki. Greckie mini "gołąbki" Dolmadakia z liści winogron domówione z zaprzyjaźnionej greckiej restauracji, bo nie mamy winogronowych liści. Wino greckie białe Imiglikos oraz przywiezione z Krety czerwone" - wyliczała Skrzynecka.

Tak wygląda balkon SkrzyneckiejOtwórz galerię