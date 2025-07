Beata Kozidrak przekazała wieści ws. powrotu na scenę. Padły daty

Od dłuższego czasu fani martwili się o Beatę Kozidrak. Gwiazda w grudniu zeszłego roku przekazała, że zawiesza działalność artystyczną. Wszystko przez problemy zdrowotne, które uniemożliwiały jej występowanie na scenie. Wokalistka osobiście nie pojawiła się na gali rozdania Fryderyków, ale zobaczyliśmy ją na nagraniu wyemitowanym podczas wydarzenia, na którym odbierała nagrodę za całokształt twórczości z rąk Katarzyny Nosowskiej. 8 lipca Kozidrak przekazała rewelacyjne wieści. Fani z pewnością się ucieszą.

Beata Kozidrak zapowiada powrót na scenę! Już wiemy, gdzie wystąpi

Na Instagramie gwiazdy pojawił się wpis informujący, że 30 sierpnia powróci na scenę - występując z zespołem Bajm podczas Dni Starachowic. "W sierpniu, po dłuższej nieobecności wracam na scenę" - przekazała. "Kolejny przystanek: Starachowice. Już nie mogę się doczekać spotkania z wami!" - napisała z entuzjazmem Kozidrak. "Do zobaczenia pod sceną!" - dodała na koniec.

Pod postem pojawiły się komentarze od fanów, którzy nie mogą się już doczekać powrotu piosenkarki. "Czekamy z utęsknieniem!", "Do zobaczenia królowo!", "Chyba ze Szczecina przyjadę, bo tęsknię" - czytamy. Wiadomo również, że Kozidrak wystąpi 14 listopada w warszawskiej Stodole. Za to 29 listopada zobaczymy ją na scenie w ramach projektu "House of Beata".

Artyści wpierają Beatę Kozidrak. Oddali jej hołd na Polsat Hit Festiwal

Odkąd Kozidrak ogłosiła, że zawiesza występy, wiele gwiazd postanowiło ja wesprzeć dobrym słowem. Głos zabrał m.in. Andrzej Piaseczny, który wyraził zaniepokojeniem stanem gwiazdy. Nie obyło się również bez symbolicznych gestów. Zobaczyliśmy nagranie, na którym znani w branży śpiewali "Białą Armię". Podczas tegorocznego Polsat Hit Festiwalu prowadzący wydarzenie Krzysztof Ibisz stwierdził, że "widzowie nie wyobrażają sobie koncertu bez przebojów Beaty Kozidrak". - Beata nie mogła być tu z nami, ale czekamy na nią - dodał prezenter. Finał wieczoru był więc wyjątkowy - w Operze Leśnej w Sopocie wybrzmiał przebój "Biała armia" w wykonaniu m.in. Dody, Ralpha Kamińskiego, Kuby Badacha, zespołu IRA, Grzegorza Skawińskiego i Mietka Szcześniaka.