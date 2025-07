5 lipca w mediach pojawiły się wieści, że Kinga Duda jest już po ślubie. Jak przekazał portal Show News, ceremonia miała odbyć się w Pałacu Prezydenckim, co wzbudziło niemałe poruszenie. Udział w wydarzeniu wzięło 50 osób. Były to najbliższe osoby państwa młodych. - Pałac to nie tylko miejsce reprezentacyjne, ale też dom prezydenta i jego rodziny, więc taka uroczystość nie powinna dziwić - tłumaczyła w rozmowie z "Faktem" szefowa Kancelarii Prezydenta, Małgorzata Paprocka. Teraz sprawę postanowili skomentować politycy.

Kinga Duda miała ślub w Pałacu Prezydenckim. Politycy komentują sprawę

Reporter TVN24 pojawił się na sejmowych korytarzach i postanowił poruszyć temat ślubu Kingi Dudy. Wielu oburzył fakt, że ceremonia odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Co na to politycy? - Szczęścia życzę młodej parze, cieszę się ze szczęścia Andrzeja Dudy, ale imprezy weselne, zaślubiny robi się w miejscach do tego przeznaczonych. Na ogół ludzie wynajmują przestrzenie plenerowe czy jest to też kościół. Wynajmuje się sale weselne, to się opłaca, to nie są małe koszty - stwierdził poseł Lewicy, Tomasz Trela. Patryk Jaskulski złożył gratulacje parze młodej, ale nie ukrywał, że sprawa może budzić wątpliwości. - Jeżeli korzystała z obsługi Pałacu Prezydenckiego, korzystała z tych części, które raczej nie są dostępne dla zwykłego śmiertelnika, które mogły być komercyjnie użytkowane. Może to budzić pytania. Diabeł tkwi w szczegółach - uważa poseł z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Zbigniew Kuźmiuk nie widzi w tym nic złego. - To jest mieszkanie prezydenta, a to jest jego córka, wiec rozumiem jak najbardziej to jest możliwe - stwierdził poseł PiS.

Kinga Duda zdecydowała się na wykwintny catering. To było w menu

Według informacji, które przekazał portal Show News, Kinga Duda postawiła na weselu na jedzenie z menu Agnieszki i Marcina Kręglickich, którzy są znanymi restauratorami. Co znalazło się na stole? Jeśli chodzi o przystawki, postawiono na m.in. carpaccio z pieczonych buraków z musem z orzechów włoskich. Jako danie główne do wyboru była konfitowana pierś z kaczki w sosie z czerwonej porzeczki i rabarbaru, podana z ziemniakami gratin i młodymi karmelizowanymi miodem akacjowym i marchewkami lub eskalopki cielęce w kremowym sosie z kurkami i koprem, truflowe purée z młodych ziemniaków i grillowane w ziołach cukinie.