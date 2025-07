Agata i Andrzej Duda już niebawem zakończą kadencję jako para prezydencka. Na początku lipca polski prezydent z małżonką wybrali się do Pragi, na ostatnią zagraniczną podróż, pełniąc obowiązki państwowe. Para spotkała się tam m.in. z prezydentem i pierwszą damą Czech. Uwagę internautów przyciągnęła jednak kreacja Agaty Dudy, którą mogliśmy zobaczyć na oficjalnym profilu głowy państwa.

REKLAMA

Zobacz wideo Woliński o Melanii Trump. Duda powinna się inspirować?

Agata Duda zaskoczyła dwiema stylizacjami. Jedną z kreacji mogliśmy już niedawno zobaczyć

Podczas wizyty w Pradze Agata Duda pokazała się w dwóch kreacjach. W pierwszej z nich mogliśmy widzieć małżonkę prezydenta w czasie spotkania ze wspominaną czeską parą prezydencką. Na tę okazję pierwsza dama postawiła na jasnoróżowy komplet - marynarkę i średniej długości spódnicę, do których założyła buty na obcasie w podobnym kolorze. Całość stylizacji dopełniono subtelną biżuterią. Więcej zamieszania wywołała jednak druga kreacja Dudy.

Na opublikowanym 07 lipca zdjęciu w mediach społecznościowych prezydenta widzimy małżonków na lotnisku, zmierzających do samolotu, by powrócić z Czech do Polski. Jeżeli się przyjrzymy, możemy dostrzec, że na fotografii Agata Duda jest już ubrana w inną stylizację. Co ważne, jako drugi ubiór pierwsza dama postanowiła założyć sukienkę, w której zaledwie dwa dni wcześniej zaprezentowała się na ślubie córki - Kingi Dudy. Mowa tu o zwiewnej, błękitnej sukni z długim rękawem i dekoltem w kształcie litery V. "Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą zakończyli ostatnią oficjalną wizytę zagraniczną jako Para Prezydencka" - przekazano w opisie fotografii.

Stylistka oceniła ślubną kreację Agaty Dudy. "Subtelność to tu kluczowe słowo"

Na prośbę Plotka wspominanej stylizacji pierwszej damy ze ślubu przyjrzała się stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro. Ekspertka jasno stwierdziła, że w tym ważnym dniu Agata Duda zaprezentowała się bardzo elegancko. "Na ślubie córki wystąpiła w kreacji, która pozornie nie odbiega od jej klasycznego stylu: podkreślona talia, smukła forma, brak wzorów, oszczędność ozdobników. A jednak – był to strój wyjątkowy. O uroczystym charakterze stylizacji świadczyła wyrafinowana, pięknie układająca się tkanina, której jakość widać było nawet na zdjęciach. Tego rodzaju materiał wymaga perfekcyjnego krawiectwa – przylega do ciała, ale nie opina, podkreśla sylwetkę, ale jej nie uwydatnia. Subtelność to tu kluczowe słowo - oceniła Rubasińska-Ianiro. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Agata Duda zaskoczyła nową fryzurą i sukienką na ślubie córki. Eksperci zgodni jak nigdy dotąd".