Marina Łuczenko-Szczęsna 03 lipca obchodziła swoje 36. urodziny. Z tej okazji wybrała się z mężem Wojciechem Szczęsnym na jeden z muzycznych festiwali. Wokalistka bawiła się do białego rana na Open'erze, a w sieci podzieliła się romantycznymi kadrami z ukochanym. "8x2. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla mnie. Dziękuję wszystkim za życzenia. To był wspaniały dzień" - podkreśliła w mediach społecznościowych. Na wpis natychmiast zareagowali znajomi z branży. "Wyglądasz jak osiemnastka" - podsumowała krótko Anna Lewandowska. Rok temu, 03 lipca na świat przyszła także córka wokalistki, Noelia. Marina postanowiła wyprawić huczne łączone przyjęcie.

Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny wyprawili łączone przyjęcie urodzinowe swoim dzieciom

Syn Wojciecha Szczęsnego i Mariny Łuczenko-Szczęsnej 30 czerwca skończył siedem lat. Córka pary 03 lipca świętowała swoje pierwsze urodziny. Para postanowiła wyprawić swoim dzieciom huczne przyjęcie urodzinowe. Przy okazji świeczki na torcie zdmuchnęła także sama wokalistka, która na początku lipca także obchodziła swoje święto. Marina pokazała na InstaStories, jak wyglądało łączone przyjęcie urodzinowe całej trójki. Dzieci miały zapewnione szereg atrakcji w tym m.in. tematyczne dekoracje. W ogrodzie pojawiło się zdjęcie Liama w koszulce w barwach klubu, w którym grał jego ojciec. Całość ozdobiono balonami w barwach drużyny FC Barcelona. Z kolei Noelia mogła liczyć na urocze dekoracje w pastelowych kolorach, ozdobione kwiatami i kolorowymi motylami. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Marina rozprawia na temat macierzyństwa. "Dopiero teraz to zrozumiałam"

Marina niedawno podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat macierzyństwa z okazji Dnia Mamy. Od roku celebrytka jest już mamą dwójki dzieci, więc ma na tym polu coraz bogatsze doświadczenie. Jak sama podkreśliła, dopiero kiedy na świat przyszły jej dzieci, mogła w pełni docenić to, co dostała od swojej mamy. "Dopiero kiedy sama zostałam mamą, zrozumiałam, ile znaczy to słowo. Macierzyństwo jeszcze bardziej zbliżyło mnie do mojej mamy. W każdej nieprzespanej nocy, w każdym uścisku, w każdym "wszystko będzie dobrze" – widzę teraz ją. Zawsze ją podziwiałam ale teraz będąc mamą dwójki przewspaniałych dzieciaczków doceniam ją na zupełnie innym poziomie" - napisała na Instagramie.