5 lipca media obiegły wieści o sekretnym ślubie Kingi Dudy. Jak przekazał serwis ShowNews, córka Andrzeja Dudy i jej partner Mateusz powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Ceremonia miała bardzo kameralny charakter, bo pojawiło się na niej zaledwie około 50 gości. Na zdjęciach, do których dotarł jeden z tabloidów, mogliśmy podziwiać suknię panny młodej. 30-latka zdecydowała się na prostą i gładką kreację bez zbędnych dodatków z gorsetową górą i rozkloszowanym dołem. Więcej zobaczysz tutaj. Wiadomo, jakie dania zostały podane podczas wesela. Kinga Duda nie chciała pałacowych posiłków i zdecydowała się na menu od znanego warszawskiego duetu restauratorów.

REKLAMA

Zobacz wideo Test zgodności Marcina Hakiela i Dominiki Serowskiej

Takie posiłki podawano na weselu Kingi Dudy. Wyjątkowe menu cenionych restauratorów

Jak podaje portal ShowNews, Kinga Duda na swoje wesele zdecydowała się zamówić jedzenie z menu Agnieszki i Marcina Kręglickich, znanych polskich restauratorów, którzy prowadzą liczne lokale w tym m.in. El Popo, Chianti czy Arkady Kubickiego w Zamku Królewskim. Goście Kingi Dudy zostali uraczeni menu z daniami współczesnej polskiej kuchni. Wśród przystawek można było skosztować m.in. carpaccio z pieczonych buraków z musem z orzechów włoskich. Jako danie główne do wyboru była konfitowana pierś z kaczki w sosie z czerwonej porzeczki i rabarbaru, podana z ziemniakami gratin i młodymi karmelizowanymi miodem akacjowym i marchewkami lub eskalopki cielęce w kremowym sosie z kurkami i koprem, truflowe purée z młodych ziemniaków i grillowane w ziołach cukinie. Z dostępnego w mediach społecznościowych menu możemy wyczytać, że cena za kilkudaniową kolację z dostępem do bufetu z napojami bezalkoholowymi to koszt wahający od 390 do 430 złotych za osobę. Wiadomo natomiast, że na weselu Kingi Dudy bawiło się około 50. gości.

Ślub Kingi Dudy był opłacony publicznymi pieniędzmi? Szefowa Kancelarii Prezydenta zabrała głos

Kiedy media obiegły wieści o ślubie Kingi Dudy w Pałacu Prezydenckim, zaczęto spekulować, że uroczystość została opłacona z publicznych pieniędzy. Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka stanowczo zaprzeczyła tym plotkom. "Wszystkie koszty pokrył prezydent z prywatnych środków. Sugestie, że było inaczej, to kłamstwo" - podkreśliła. Wspomniała także o samym wyborze lokalizacji. "Pałac to nie tylko miejsce reprezentacyjne, ale też dom prezydenta i jego rodziny, więc taka uroczystość nie powinna dziwić" - podsumowała.