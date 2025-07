Ewa Gawryluk i Dorota Gawryluk to rodzina? Wiadomo, co je łączy

Dorota Gawryluk i Ewa Gawryluk od lat obecne są w mediach i osiągają sukcesy w swoich dziedzinach. Dziennikarka Polsatu i aktorka mają to samo nazwisko, przez co często pojawiają się pytania, czy są w jakikolwiek sposób ze sobą spokrewnione. Kwestia zbieżności nazwisk w show-biznesie jest dość częsta. Jak wygląda to w przypadku tych celebrytek?

Ewa Gawryluk i Dorota Gawryluk to rodzina? Już wiadomo, co je łączy

Ewa Gawryluk to uwielbiana przez widzów stacji TVN aktorka z serialu "Na Wspólnej", która karierę rozpoczęła pod koniec lat 80., debiutując w filmie "Wiatraki z Ranley". Przez ponad dwie dekady związana była z aktorem Waldemarem Błaszczykiem, z którym doczekała się córki. W 2021 roku para postanowiła się rozstać. "To była przemyślana decyzja. Rozstaliśmy się w zgodzie i szacunku. Ustaliśmy też, że nie będziemy komentować powodów rozstania ani też opowiadać o sobie wzajemnie w mediach" - napisali we wspólnym oświadczeniu. Po rozpadzie związki aktorka ponownie wyszła za mąż i szczęśliwie ułożyła sobie życie. Z kolei Dorota Gawryluk od lat związana jest z Polsatem, gdzie zaczynała karierę jeszcze w latach 90. i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskiej telewizji. Dziennikarka ma także za sobą kilka lat pracy w TVP. Dorota Gawryluk od 1993 roku związana jest z Jerzym Gawrylukiem i para doczekała się dwójki dzieci: syna Nikona i córki Marii. Czy aktorka i dziennikarka są ze sobą spokrewnione? Jak czytamy na łamach serwisu kobieta.gazeta.pl, łączy je jedynie przypadkowa zbieżność nazwisk.

