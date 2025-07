Kinga Duda wzięła ślub 5 lipca, co oficjalnie potwierdziła szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka w rozmowie z "Faktem". Przyznała również, że uroczystość rzeczywiście miała miejsce w Pałacu Prezydenckim. Co ciekawe, jeszcze 5 lipca na Instagramie Agaty Dudy pojawił się wpis poświęcony ceremonii wręczenia odznaczeń państwowych dla wybitnie zasłużonych dla Rzeczypospolitej, która miała miejsce 26 czerwca. Pierwsza dama uaktywniła się w mediach społecznościowych ponownie już w poniedziałek, dwa dni po ślubie córki. Co dość zaskakujące, i tym razem nie wspomniała ani słowem o rodzinnej uroczystości.

Agata Duda dodała pierwszy wpis po ślubie Kingi. Już wróciła do obowiązków

Nowy wpis na Instagramie Agaty Dudy pojawił się 7 lipca z samego rana. Pierwsza dama podzieliła się w nim refleksją po spotkaniu ze studentami polonijnymi w Pałacu Prezydenckim. "Dziękuję wam, że nie tylko uczycie się języka polskiego, ale przede wszystkim, dbacie o polskie dzieciństwo i kulturę" - przekazała w instagramowym poście. Jak dowiadujemy się z kolejnego wpisu pierwszej damy, rodzice Kingi Dudy nie mieli zbyt wiele czasu na odpoczynek po ślubie córki. Udali się bowiem na pożegnalną wizytę w Czechach. Ze strony Kancelarii Prezydenta wynika, że do Pragi prezydencka para przybyła już 6 lipca wieczorem.

Kinga Duda długo utrzymała związek w sekrecie

Pierwsze wzmianki o tym, że Kinga Duda może być zaręczona, pojawiły się w mediach dopiero pod koniec czerwca tego roku. Portal shownews.pl opublikował wówczas zdjęcie córki prezydenta wykonane na lotnisku, na którym można było podejrzeć, że na jej palcu lśni pierścionek z brylantem. Nie wiadomo było jednak wówczas, czy ten element biżuterii jest znaczący. Narzeczonym aż do ostatniego momentu udało się utrzymać w tajemnicy zarówno informację o ślubie, jak i niemal wszystkie jej szczegóły.

Przypomnijmy, że w przeszłości Kingę Dudę łączono z Maciejem Musiałem. Aktor przyznał po latach, że poznali się na imprezie przez wspólnego kolegę. Musiał podkreślił jednak, że ich relacja była wyłącznie koleżeńska. - Spotkaliśmy się, pokazała mi pałac i zrobili nam zdjęcia. To one później sprawiły, że została do tego dopisana cała historia. Zdarzało nam się wymieniać SMS-y, ale jak poznajesz kogoś i zaczynają ci robić zdjęcia, to wybija cię to ze strefy komfortu - zdradził.