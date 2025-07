Aleksandra i Michał Żebrowscy to jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Małżeństwo wychowuje razem czwórkę dzieci i słynie z dystansu do siebie i poczucia humoru. Aleksandra Żebrowska zaskarbiła sobie sympatię fanów dzięki naturalności i szczerości. Ostatnio pokazała w sieci przebarwienia na twarzy po ciąży i po raz kolejny podkreśliła, że nikt nie jest doskonały, a ludzkie ciała nie wyglądają tak, jak filtry na Instagramie. Więcej zobaczysz tu. Tym razem ukochana Michała Żebrowskiego udostępniła w sieci zdjęcie z kuchni, która jest częścią posiadłości pary w górach.

Górska posiadłość Aleksandry i Michała Żebrowskich. Z okien widać panoramę Tatr

Aleksandra i Michał Żebrowscy już od dawna są związani z górami. Małżeństwo w 2009 roku stanęło na ślubnym kobiercu na polanie Rynias w Tatrach. To właśnie niedaleko tego miejsca znajduje się górska posiadłość, którą Żebrowski wybudował jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Para dzieli swoje życie między domem na Podhalu a apartamentem w Warszawie. Z górskiej posiadłości pary można podziwiać panoramę Tatr, więc miejsce jest wyjątkowe.

Budynek został wykonany z drewna, które zdobi zarówno ściany, podłogi jak i elewację. W środku znajduje się m.in. duży piec kaflowy i biblioteczka, a całość jest urządzona przytulnie. Nie brak też regionalnych dodatków - we wnętrzu można dostrzec różnego rodzaju góralskie akcenty m.in. witraże w oknach czy ludowe zdobienia mebli. Zdjęcia z domu pary znajdziecie w naszej galerii.

